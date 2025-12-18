自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》鷹狀元曾子祐赴日秋訓獲益良多 日媒專訪透露西武獅驚艷經歷

2025/12/18 07:47

曾子祐。（資料照，記者陳逸寬攝）曾子祐。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕明年3月的世界棒球經典賽日本隊首戰將對決台灣隊。日媒《Full-Count》近日特別撰文關注近年台灣職棒的年輕戰力，並專訪台鋼雄鷹游擊手曾子祐。曾子祐在訪談中回顧去年參加西武獅秋訓的點滴，直言日本職棒從實戰強度到飲食科學管理，都讓他感到震撼。

身為2022年台鋼雄鷹選秀狀元，曾子祐今年一軍首賽季交出打擊率2成70奪下新人王，本季同樣表現穩定，出賽116場維持2成73打擊率，已成球隊核心。報導引述記者篠崎有理枝採訪內容，曾子祐提到，去年的西武秋訓是帶動他成長的重要關鍵。

曾子祐指出，台灣秋訓多半以練習為主，但西武獅卻安排了隊內練習賽與他隊交流賽，這種模式讓他感到非常新鮮。他也對日本球員的防守速度感到震驚，認為腳步與反應非常精確，「讓我產生必須跟上他們的想法」，更提到西武名將外崎修汰像新人一樣全力練習的態度，讓他印象最為深刻。

此外，日本職棒的環境管理也令他大開眼界。曾子祐特別提到「飲食」環節，球隊有營養師針對選手提供餐點，讓他有一種「邊吃邊變強」的感覺，在秋訓期間體重增加，也幫助他在今年賽季維持良好的體能狀態。

旅日期間，曾子祐也與西武球員建立了情誼，他分享抵達首晚，西武好手蛭間拓哉就帶他去便利商店，還大方請客買了許多零食，這份溫暖讓他對日本更有親近感。曾造訪過東京巨蛋的他，也期待未來能到火腿隊主場艾斯康球場看看。透過親身感受日式棒球的細膩與環境，曾子祐誓言要將這些養分轉化為動力，繼續扛起台灣球界的未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中