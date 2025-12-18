中職》鷹狀元曾子祐赴日秋訓獲益良多 日媒專訪透露西武獅驚艷經歷

曾子祐。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕明年3月的世界棒球經典賽日本隊首戰將對決台灣隊。日媒《Full-Count》近日特別撰文關注近年台灣職棒的年輕戰力，並專訪台鋼雄鷹游擊手曾子祐。曾子祐在訪談中回顧去年參加西武獅秋訓的點滴，直言日本職棒從實戰強度到飲食科學管理，都讓他感到震撼。

身為2022年台鋼雄鷹選秀狀元，曾子祐今年一軍首賽季交出打擊率2成70奪下新人王，本季同樣表現穩定，出賽116場維持2成73打擊率，已成球隊核心。報導引述記者篠崎有理枝採訪內容，曾子祐提到，去年的西武秋訓是帶動他成長的重要關鍵。

曾子祐指出，台灣秋訓多半以練習為主，但西武獅卻安排了隊內練習賽與他隊交流賽，這種模式讓他感到非常新鮮。他也對日本球員的防守速度感到震驚，認為腳步與反應非常精確，「讓我產生必須跟上他們的想法」，更提到西武名將外崎修汰像新人一樣全力練習的態度，讓他印象最為深刻。

此外，日本職棒的環境管理也令他大開眼界。曾子祐特別提到「飲食」環節，球隊有營養師針對選手提供餐點，讓他有一種「邊吃邊變強」的感覺，在秋訓期間體重增加，也幫助他在今年賽季維持良好的體能狀態。

旅日期間，曾子祐也與西武球員建立了情誼，他分享抵達首晚，西武好手蛭間拓哉就帶他去便利商店，還大方請客買了許多零食，這份溫暖讓他對日本更有親近感。曾造訪過東京巨蛋的他，也期待未來能到火腿隊主場艾斯康球場看看。透過親身感受日式棒球的細膩與環境，曾子祐誓言要將這些養分轉化為動力，繼續扛起台灣球界的未來。

