自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

經典賽》日本連霸藍圖曝光！ 大谷翔平領銜旅美大軍打造最強陣容

2025/12/18 08:11

大谷翔平領銜，日本武士的旅美參戰名單輪廓逐漸清晰。（資料照）大谷翔平領銜，日本武士的旅美參戰名單輪廓逐漸清晰。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕明年經典賽日本要力拚2連霸與隊史第4冠，近日二刀流巨星大谷翔平已經確定出賽，日媒《產經體育》透露，其他旅美球星預計也都已進入最終候選名單，皆有望參戰。

《產經體育》引述美國球界人士的採訪得知，效力大聯盟的選手中，小熊隊今永昇太、金鶯隊菅野智之、天使隊菊池雄星、大都會隊千賀滉大、教士隊松井裕樹等人均已進入最終候選名單。野手方面，小熊隊的鈴木誠也進入了最終名單，且球團確認能夠參賽。

鈴木誠也在上屆經典賽雖然被選中最終名單，但因為在熱身賽期間左側腹受傷而退出，本賽季他打擊率2成45，還創下個人新高的32 支全壘打與103分打點。此外，針對欲透過入札制度挑戰大聯盟的村上宗隆與岡本和真，井端弘和監督表示：「預計會將他們納入名單。屆時將與簽約的球團進行協商，目前以雙方都能參賽的方向來考慮。」

在道奇三本柱方面，除了確定參賽的大谷翔平外，昨天接受內閣總理大臣盃日本職業運動大獎的山本由伸也表達參賽意願，但實際還要等身體的恢復狀況後確定。至於佐佐木朗希同樣也已經表達參賽意願，只是先前《中日體育》報導指出，由於本季他飽受傷病困擾，道奇球團將不會允許他出賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中