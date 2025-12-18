自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》從普通先發轉變頂級後援！ 費城人7億簽下小熊牛棚好手

2025/12/18 08:25

小熊牛棚大將凱勒將加盟費城人。（資料照）小熊牛棚大將凱勒將加盟費城人。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕從先發轉後援投出一片天的30歲投手凱勒（Brad Keller），在今天獲得費城人隊青睞，簽下一張2年2200萬美元（約新台幣7億）合約。

本賽季凱勒效力於小熊隊，出賽68場有1場先發，拿下4勝2敗，防禦率2.07，每局被上壘率0.96，對手打擊率1成82的好表現，在69.2局送出75次三振，只有22次四壞保送。在至少50局的144名投手當中，凱勒的防禦率排在第14名，對手打擊率第17名，每局被上壘率第20名。

凱勒在2018年從皇家登上大聯盟，在皇家6個賽季他有150場出賽，其中114場都是先發，僅拿下38勝53敗，防禦率4.27的表現。2023年10月凱勒動了胸廓出口症候群手術，在2024年效力白襪與紅襪兩隊時表現掙扎，16場出賽防禦率高達5.44。直到今年凱勒完全康復，並以後援身分嶄露光芒。

費城人預計會讓凱勒繼續擔任後援投手的角色，上個賽季他的直球均速來到職業生涯最快的97.2英哩，比2024年93.8英哩快上許多。凱勒還有滑球、橫掃球、伸卡球與變速球，且這些球種全部都能讓對手揮棒落空。上個賽季凱勒讓對手追打壞球的比率為30.4%，在大聯盟排名前24%，而他被對手擊出強擊球的比率僅30.6%，排名前1%。凱勒的三振率27.2%則排名前20%。

在簽下凱勒後，費城人新賽季的牛棚現在已經確定有6人，包含終結者杜蘭（Jhoan Duran）、左投史壯姆（Matt Strahm）、阿瓦拉多（José Alvarado）與班克斯（Tanner Banks），以及右投柯克林（Orion Kerkering）與凱勒。

費城人現在休賽季剩餘最大的難題，便是要把當家明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）給簽回，大聯盟報導指出，費城人已經向他提出報價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中