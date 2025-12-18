MLB》從普通先發轉變頂級後援！ 費城人7億簽下小熊牛棚好手

小熊牛棚大將凱勒將加盟費城人。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕從先發轉後援投出一片天的30歲投手凱勒（Brad Keller），在今天獲得費城人隊青睞，簽下一張2年2200萬美元（約新台幣7億）合約。

本賽季凱勒效力於小熊隊，出賽68場有1場先發，拿下4勝2敗，防禦率2.07，每局被上壘率0.96，對手打擊率1成82的好表現，在69.2局送出75次三振，只有22次四壞保送。在至少50局的144名投手當中，凱勒的防禦率排在第14名，對手打擊率第17名，每局被上壘率第20名。

凱勒在2018年從皇家登上大聯盟，在皇家6個賽季他有150場出賽，其中114場都是先發，僅拿下38勝53敗，防禦率4.27的表現。2023年10月凱勒動了胸廓出口症候群手術，在2024年效力白襪與紅襪兩隊時表現掙扎，16場出賽防禦率高達5.44。直到今年凱勒完全康復，並以後援身分嶄露光芒。

費城人預計會讓凱勒繼續擔任後援投手的角色，上個賽季他的直球均速來到職業生涯最快的97.2英哩，比2024年93.8英哩快上許多。凱勒還有滑球、橫掃球、伸卡球與變速球，且這些球種全部都能讓對手揮棒落空。上個賽季凱勒讓對手追打壞球的比率為30.4%，在大聯盟排名前24%，而他被對手擊出強擊球的比率僅30.6%，排名前1%。凱勒的三振率27.2%則排名前20%。

在簽下凱勒後，費城人新賽季的牛棚現在已經確定有6人，包含終結者杜蘭（Jhoan Duran）、左投史壯姆（Matt Strahm）、阿瓦拉多（José Alvarado）與班克斯（Tanner Banks），以及右投柯克林（Orion Kerkering）與凱勒。

費城人現在休賽季剩餘最大的難題，便是要把當家明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）給簽回，大聯盟報導指出，費城人已經向他提出報價。

