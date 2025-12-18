自由電子報
NBA》勇士戰績不理想卻不需要交易？ 柯爾坦言：答案就在這裡

2025/12/18 08:42

勇士總教練柯爾。（資料照）勇士總教練柯爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士本季持續在起伏不定的賽季中尋找穩定性，總教練柯爾（Steve Kerr）堅信，球隊所需的答案就在目前的陣容之中。

面對媒體對這支戰績13勝14敗球隊的種種質疑，柯爾深信，勇士隊不需要透過交易就能重回正軌；這與去年賽季不同，當時球隊在2025年交易截止日前換來巴特勒（Jimmy Butler）前也曾陷入類似的低迷。

柯爾在當地時間週三的練習後表示：「感覺很像，因為我們表現不穩。雖然勝率在五成左右，但我知道答案就在這裡。去年我覺得必須做出交易，但今年我不這麼認為。我們擁有需要的戰力，但必須打得更穩定，這要從我做起，給球員更明確的角色。」

在這個充滿波動與傷病的賽季，柯爾及其教練團仍未能為柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒這三核心找到最理想的搭配隊友。隨著勇士準備在週四對陣鳳凰城太陽，除了上述三人外，最受球迷關注的球員庫明加（Jonathan Kuminga），似乎憑藉著這一週強勢的練習表現，即將重返輪替陣容。

柯爾說道：「我可以告訴你，JK上週表現非常出色。在他跌出輪替期間，他練習得非常刻苦，我會給予回饋。他必須回到球場上。」柯爾坦言，調整輪替並找到正確組合非常困難，但他重申無論選誰，場下總會有其他同樣優秀的球員被犧牲：「這很棘手，陣中約有14、15人我都很能放心地派上場，但每晚最多只能讓11人、甚至是10人上場。」

柯瑞與庫明加。（資料照）柯瑞與庫明加。（資料照）

其中一人是新秀里查德（Will Richard），他自12月7日對公牛上場24分鐘後就未再出賽。這名來自佛羅里達大學的次輪新秀開季表現驚人，本季已經先發12場。柯爾表示已與理查德溝通過輪替壅塞的問題，並相信他很快會回到場上。

柯爾表示老將哈佛德（Al Horford）參與了週三所有的短暫練習，困擾他的坐骨神經痛已康復，但週四對戰太陽仍出戰成疑。

除了柯瑞外，勇士難以打出連勝來安撫渴望勝利的球迷，球團內外的挫折感都在增加，這從老闆拉寇伯（Joe Lacob）回覆球迷的郵件被公開、暴露出他個人的焦慮即可見一斑。柯爾試圖保持冷靜並強調：「在NBA經歷這種時期，你會感到一切都很脆弱。教練團和球員都有挫折感，我們輸掉了很多拉鋸戰，但我們可以扭轉局面，而且必須團隊合作，否則不會成功。」

