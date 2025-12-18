自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》洋基釋出3A防禦率1.63好手！ 有望加入日本職棒

2025/12/18 09:02

威南斯被洋基釋出，有望加入日本職棒。（資料照）威南斯被洋基釋出，有望加入日本職棒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）報導，洋基同意裁掉陣中投手威南斯（Allan Winans），讓他尋找海外打球的機會，有望加入日本。

威南斯本季在大聯盟只有3場出賽有1場先發，投9.1局送出6K，防禦率8.68，拿下0勝1敗，不過在小聯盟3A他的表現十分出色，21場出賽有18場先發，拿下12勝1敗，防禦率僅1.63，在99.1局投球送出105次三振，每局被上壘率1.03，被打擊率2成06。

威南斯在2018年選秀會第17輪才中選，2023年在勇士隊初登大聯盟，生涯僅累積11場大聯盟出賽經驗，拿下1勝5敗，防禦率7.48。在小聯盟威南斯在3A有著豐富出賽經驗，72場出賽有54場先發，拿下28勝11敗，防禦率2.79。

今年休賽季，有許多具有大聯盟資歷前往亞洲職棒打球的洋將，在日、韓繳出好表現後重返美國職棒，像是龐塞（Cody Ponce）、凱伊（Anthony Kay）、葛瑞芬（Foster Griffin）等人，倘若威南斯能夠在日本學習到新技術再進化，或許也有望循著這條路再次踏上大聯盟舞台。

