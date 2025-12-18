MLB》最高能領10億！ 前道奇火球少主轉戰紅雀、合約細節出爐

梅伊與紅雀簽下1+1合約，首年薪水為1250萬美元，次年為2000萬美元的共同選擇權。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前道奇火球少主梅伊（Dustin May）在今年被交易到紅襪，休賽季跟紅雀簽下1+1合約，今天金額出爐，梅伊最多可以拿到3250萬美元（約新台幣10億）。

曾動2次右手肘手術的梅伊，在去年遇到吃生菜沙拉造成食道撕裂傷整季報銷。本季梅伊傷癒歸隊表現起伏，在交易大限前投104局，在道奇隊內僅次王牌山本由伸。

來到紅襪後，梅伊的表現更不穩，出賽6場投28.1局，防禦率5.40，整季梅伊25場出賽投132.1局，出賽與局數都創生涯新高，送出123次三振，防禦率4.96，標準化防禦率（ERA+）為84。

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）透露，梅伊跟紅雀簽下的1年合約附帶1年共同選擇權，首年金額是1250萬美元，第二年的共同選擇權則是2000萬美元。梅伊新賽季預計會擔任紅雀先發輪值一員。

梅伊曾是道奇農場大物，2度入選百大新秀，在2020年梅伊於縮水賽季出賽12場有10場先發，拿下3勝1敗，防禦率2.57，季末獲得新人王票選第5名。生涯梅伊共出賽71場有57場先發，拿下19勝20敗，防禦率3.86。

