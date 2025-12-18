自由電子報
NBA》湖人防守超稀爛 主帥要求東契奇、詹皇帶頭改變

2025/12/18 10:43

瑞迪克近期要求加強防守，並點名兩大巨星東契奇、詹姆斯帶頭改變。（資料照，法新社）瑞迪克近期要求加強防守，並點名兩大巨星東契奇、詹姆斯帶頭改變。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季打出好表現，18勝7敗戰時排在西部第3，不過糟糕的防守表現，可能會成為球隊隱患，對此總教練瑞迪克（JJ Redick）特別和陣中球星東契奇（Luka Doncic）以及「詹皇」詹姆斯（LeBron James）開會，希望他們可以帶頭做起防守。

近期正逢NBA盃最後階段，湖人賽程相較輕鬆，《ESPN》報導指出，總教練瑞迪克趁機用了一週時間和東契奇、詹姆斯開會，希望他們可以帶頭改善球隊防守。數據統計，湖人本季防守效率排名第20、讓對手快攻得分排在第23、對手三分命中率更慘排在第28。

今天東契奇受訪談到這件事，表示他們的確聊了很多防守的事情，認為教練的想法沒錯，明星球員要帶頭做起防守，直言這不會只是整隊的事情，而是他要帶頭去做的。

瑞迪克上週特別召開防守影片會議，向球員們點出防守不足處，而這次會議似乎收到成效，上一戰對太陽，湖人第三節只讓太陽拿到15分，其中包含長達8分鐘的得分荒。

對此東契奇表示，他認為對太陽防守做得很好，並透露防守計畫是改變心態，說道：「我覺得我們做得很棒。」

