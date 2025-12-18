NBA》聯盟真的會擴編？ 主席席爾瓦鬆口：2026年給答案

席爾瓦鬆口會在2026年決定聯盟是否要擴編。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕近年一直傳出NBA有可能擴編的消息，而日前在NBA盃決賽前記者會，聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）親自出面回應擴編問題，表示2026年會給出答案。

席爾瓦在2020至2021賽季時，就談到擴編的可能性，如今5年過去還沒有定論，直到近期才鬆口，表示2026年的「某個時間點」會做出決定，不過席爾瓦這次記者會也透露，在美國國內擴編，與在歐洲成立新聯盟遇到的困難完全不一樣。

請繼續往下閱讀...

席爾瓦解釋，在美國本土擴編球隊，意味著會稀釋現有球隊股份，假設擴編兩支球隊，現在球隊的股份會從佔比1/30變成1/32，席爾瓦坦言，經濟上遇到的問題會相當困難，需要給出明確的未來分析。

對於擴編球隊的城市，席爾瓦說拉斯維加斯、西雅圖都是聯盟已經考察過的地方，直言這不是什麼秘密，但他也強調，這並不代表聯盟在暗示如果擴編的話，新球隊就一定會坐落在拉斯維加斯或西雅圖。

「我認為拉斯維加斯和西雅圖是兩座很棒的城市。」席爾瓦說，西雅圖過去有過超音速隊，並取得了成功；拉斯維加斯有WNBA球隊，聯盟也在那邊舉辦了20年的夏季聯賽，近年還把NBA盃最終舞台搬去那邊，認為拉斯維加斯絕對有撐起一支NBA球隊的實力。

