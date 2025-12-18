NBA》傑克森28分、12籃板領軍 灰熊力退灰狼近5戰收4勝

傑克森。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕灰熊今踢館灰狼主場，在傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下28分、12籃板領軍之下，以116：110力退灰狼，近5場收下4勝。

灰狼近期狀況不俗，過去8場贏了7戰，不過一哥愛德華茲（Anthony Edwards）今因右腳傷勢持續缺陣，雙方上半場有來有往，灰狼打完前兩節取得62：61些微優勢。

易籃後，迪文森佐（Donte DiVincenzo）火力輸出助灰狼打出一波12：4的攻勢拉開差距，不過灰熊很快還以顏色，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）倒數4分鐘飆進追平三分彈，灰熊延續氣勢，帶著88：83進入決勝節。

末節灰狼緊咬比分，兩度靠戈貝爾（Rudy Gobert）追到只剩一個球權的差距，但隨後替補上陣的中鋒蘭德爾（Jock Landale）關鍵時刻外線破網幫助灰熊擴大領先，接著傑克森跳投得手進帳保險分，終場以6分差收下勝利。

兩隊今共14次互換領先，最大領先都未達雙位數，傑克森攻下全場最高28分，蘭德爾替補上陣挹注20分，威爾斯（Jaylen Wells）拿下17分，灰狼6人得分超過雙位數，藍道（Julius Randle）繳全隊最高21分，迪文森佐19分、11籃板作收。

