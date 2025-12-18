自由電子報
網球

網球》艾卡拉茲和費雷羅突結束合作引熱議 當地媒體爆料細節

2025/12/18 13:28

西班牙球王艾卡拉茲昨在社群媒體宣布與合作7年的教練費雷羅分道揚鑣。（資料照）西班牙球王艾卡拉茲昨在社群媒體宣布與合作7年的教練費雷羅分道揚鑣。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）昨在社群媒體宣布與合作7年的教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）分道揚鑣，此舉引發球迷熱議，當地媒體也不斷挖掘細節，兩人到底為何結束合作關係的決定眾說紛紜。

艾卡拉茲與費雷羅合作以來，生涯累積24座冠軍，包括6座大滿貫金盃，還登向世界球王寶座，而費雷羅也在今年獲得ATP年度最佳教練肯定。

兩人合作打下不少佳績，因此突然宣布分手引發外界揣測，儘管雙方都發文感謝彼此，但知名網球作家韋爾（Jon Wertheim）透露，艾卡拉茲和費雷羅在網球和商業機會之間的平衡出現分歧，但也有西班牙媒體爆料，是費雷羅與艾卡拉茲父親對於艾卡拉茲的職業生涯發展意見不合。另外，有媒體指出，其實費雷羅的離開是突然發生，因為這是兩天前才做的決定，其中費雷羅的新賽季合約談不攏，才導致雙方結束合作。

無論何種說法屬實，對艾卡拉茲而言，新賽季開打前就失去費雷羅也將面臨嚴峻考驗，距離2026年澳洲網球公開賽還有一個月的時間，是否能找到合拍的新教練引起外界討論。

