MLB》去年美聯冠軍賽代打砲轟洋基！ 守護者「大耶誕」慘遭DFA

諾埃爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕「Big Christmas」（大耶誕）諾埃爾（Jhonkensy Noel）在去年季後賽繳出亮眼表現，不過今天球隊為了給透過現金交易來的左投布魯爾（Justin Bruihl）位置，因此將他給指定讓渡（DFA）。

年僅24歲的諾埃爾在去年初登大聯盟，出賽67場就敲出13轟，但打擊率只有2成18，不過仍被帶進季後賽名單，並在美聯冠軍賽G3對洋基代打敲出追平轟，該場比賽守護者以7：5逆轉洋基，也是系列賽唯一一勝。

身高190.5公分、體重113公斤的諾埃爾，因為體型龐大，加上姓氏Noel就是法文耶誕節的意思，所以瓦格特一看到這個姓氏特殊的大傢伙，就立刻替他取了「Big Christmas」的外號，不但好叫又容易記。

今年諾埃爾僅打69場比賽，全壘打腰斬剩下6轟，打擊率更從原本就很低的2成18下滑到1成62，且容易被三振的特性也沒有好轉，整季標準化攻擊指數（OPS+）從去年115暴跌至今年僅剩下31，且他的防守也不好，整季fWAR（勝利貢獻值）為-1.1，等於上場就是在傷害球隊。

守護者透過現金交易來的布魯西爾生涯從道奇出發，今年他跟藍鳥簽下小聯盟約並順利在大聯盟開季，整季出賽15場，13.2局送出18K，防禦率5.27，三振率27.7%、滾地球率46.2%，保送率是偏高的10.8%，但他的BABIP（球被打進場內形成安打機率）高達4成59，導致他帳面成績不佳，守護者將他納入陣中，有機會將他調整成為牛棚即戰力。

