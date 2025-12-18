自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》去年美聯冠軍賽代打砲轟洋基！ 守護者「大耶誕」慘遭DFA

2025/12/18 13:48

諾埃爾。（資料照）諾埃爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕「Big Christmas」（大耶誕）諾埃爾（Jhonkensy Noel）在去年季後賽繳出亮眼表現，不過今天球隊為了給透過現金交易來的左投布魯爾（Justin Bruihl）位置，因此將他給指定讓渡（DFA）。

年僅24歲的諾埃爾在去年初登大聯盟，出賽67場就敲出13轟，但打擊率只有2成18，不過仍被帶進季後賽名單，並在美聯冠軍賽G3對洋基代打敲出追平轟，該場比賽守護者以7：5逆轉洋基，也是系列賽唯一一勝。

身高190.5公分、體重113公斤的諾埃爾，因為體型龐大，加上姓氏Noel就是法文耶誕節的意思，所以瓦格特一看到這個姓氏特殊的大傢伙，就立刻替他取了「Big Christmas」的外號，不但好叫又容易記。

今年諾埃爾僅打69場比賽，全壘打腰斬剩下6轟，打擊率更從原本就很低的2成18下滑到1成62，且容易被三振的特性也沒有好轉，整季標準化攻擊指數（OPS+）從去年115暴跌至今年僅剩下31，且他的防守也不好，整季fWAR（勝利貢獻值）為-1.1，等於上場就是在傷害球隊。

守護者透過現金交易來的布魯西爾生涯從道奇出發，今年他跟藍鳥簽下小聯盟約並順利在大聯盟開季，整季出賽15場，13.2局送出18K，防禦率5.27，三振率27.7%、滾地球率46.2%，保送率是偏高的10.8%，但他的BABIP（球被打進場內形成安打機率）高達4成59，導致他帳面成績不佳，守護者將他納入陣中，有機會將他調整成為牛棚即戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中