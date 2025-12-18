自由電子報
富邦U18》汪昆峰6局好投、林宗賓雙安3得分 台東縣挺進8強

2025/12/18 14:18

臺東縣拿下勝利。（記者陳志曲攝）臺東縣拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕台東縣汪昆峰先發6局失1分，林宗賓4打席都上壘、跑回3分，7:1擊敗屏東縣，台東縣晉級新北富邦U18青棒賽8強。

汪昆峰一開賽還沒有進入狀況，第1局被擊出3支安打失1分，之後完全封鎖屏東縣打擊，連續解決最後17名打者，投出6次三振、1次四壞球。

台東縣總教練陳峰岳表示，汪昆峰以前以中繼、後援為主，高三才轉先發，還沒有投過這麼長的局數，因此在投6局、80球後換投，他今天不但直球均速達到140公里以上，各方面都表現比以前更好，尤其在第一局遭遇亂流後能夠即時回穩，是很寶貴的經驗。

屏東縣第1局靠著楊翰威、陳于凱、任以誠安打和1次保送先馳得點，並攻佔滿壘只有1出局，汪昆峰先讓屏東縣打成內野飛球，再投出三振，化解被製造大局的危機。

1局下台東縣黃靖哲安打並盜上二壘，楊益安打攻下追平分，第3局林宗賓擊出內野安打，靠著2次失誤跑回超前分，台東縣從此一路領先。

第5局台東縣2出局後，屏東縣連投3次保送，林昱容安打追加1分，屏東縣再投出四壞球送分，第6局台東縣張硯程、黃靖哲、林宗賓和曾祈恩安打連得3分，將比數拉開到7:1。

林宗賓2打數擊出內野安打和三壘打，打下1分打點，另有2次四壞球，黃靖哲、楊益也各有2支安打。

臺東縣先發投手汪昆峰。（記者陳志曲攝）臺東縣先發投手汪昆峰。（記者陳志曲攝）

