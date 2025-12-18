國家殿堂級榮耀傳承！台北大巨蛋紅土更新回饋基層棒球

大理高中棒球隊在整復後的球場為接下來的賽事揮汗練習。（遠雄巨蛋公司提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年夏秋台北市降雨豐沛且多颱風，導致北市雙園棒球場紅土流失，該場地也是「職棒搖籃」大理高中棒球隊練習場地。台北大巨蛋適逢紅土更新，並將這批承載國家榮耀的紅土，回饋予雙園棒球場；此外，也攜手球芽基金，支援花蓮光復國中災後重建，協助孩子重返訓練軌道。

遠雄巨蛋公司指出，大理高中因雙園棒球場紅土流失，嚴重影響訓練，今年為迎接世界棒球經典賽資格賽，台北大巨蛋進行場地優化與紅土替換，並將這批承載國家榮耀的紅土整新，回饋至大理高中雙園棒球場，不僅資源循環再利用，更讓「殿堂級紅土」延續，成為培育台灣棒球下一代的沃土。

巨蛋公司表示，該批紅土非一般場地用土，而是美國大聯盟等級的專業紅土，曾經歷多場國際與國內重要賽事，包括台北大巨蛋開幕戰、2023年亞洲棒球錦標賽、2024年中華職棒開幕賽、明星賽、總冠軍賽，以及2024年世界12強棒球賽；如今，紅土由國家級殿堂走入校園，象徵榮耀傳承與棒球文化的延續。

此外，因為花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩，造成光復國中棒球場遭泥砂掩埋，器材全毀，台北大巨蛋也伸出援手，攜手球芽基金成立專案小組，並配合當地熱心運輸業者，將職棒等級器材，包括壘包、投手板、護網等，送到光復國中。也派出專業場務團隊，前往當地協助安裝並整復，讓小球員能在最短時間內，重返安全訓練場地。

特別的是，這批護網不僅是防護器材，更曾陪伴台灣隊完成2024年世界12強棒球賽的組訓，助力奪下金牌；更在2025年世界棒球經典賽資格賽的集訓中，守護球員安全，幫助台灣隊順利挺進2026年WBC會內賽。護網再度投入基層，也象徵資源循環與棒球精神的傳承。

巨蛋公司表示，未來將持續投入基層體育，讓資源在最需要的地方發揮最大效益，不僅是場館營運的延伸，更是企業責任的實踐。

提供光復國中的護網先在台北大巨蛋館內拆解後再運送到花蓮。（遠雄巨蛋公司提供）

光復國中的球員們災後重新恢復正規練習。（遠雄巨蛋公司提供）

