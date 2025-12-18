自由電子報
MLB》挑戰史詩三連霸！ 官網盤點道奇挑戰王朝的三大關鍵

2025/12/18 15:04

道奇連續兩年針對終結者位置進行補強，突圍新加盟的狄亞茲。（資料照）道奇連續兩年針對終結者位置進行補強，突圍新加盟的狄亞茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇成功完成連霸壯舉後，已將目光投向更罕見的挑戰：三連霸。在大聯盟超過百年的歷史中，僅有洋基與運動家曾達成至少三連霸以上的戰績，儘管道奇陣容實力超群，但大聯盟官網分析指出，想要在2026年締造史詩級，野手群的年齡、脆弱的先發輪值以及高價補強的終結者能否奏效，將是核心關鍵。

首要挑戰在於星光熠熠的打線正逐漸面臨「高齡化」，MVP連線與主力砲手佛里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、赫南德茲（Teoscar Hernández）與馬恩西（Max Muncy）均已年過33歲，就連大谷翔平也已31歲。雖然這群明星好手在2025年仍合力繳出全聯盟次高的得分數據，但在新的漫長賽季中，核心主力能否維持體能並抵抗老化，將直接決定道奇進攻端的穩定性。

其次，道奇坐擁全聯盟天賦最佳的先發輪值，卻也存在隱憂。葛拉斯諾（Tyler Glasnow）單季先發從未超過22場，大谷翔平與斯漢（Emmet Sheehan）將迎來術後回歸的首個完整賽季，佐佐木朗希在新秀球季更因傷僅投不到50局，這使得上季同樣也有傷病困擾的山本由伸在今年承擔了極大的工作量，2026年這群強投能否保持健康，是道奇最難預測的變數之一。

最後，道奇再次針對終結者位置進行「豪賭」，在冬季會議砸下3年6900萬美金簽下狄亞茲（Edwin Díaz），由於去年投入7200萬美金簽下的史考特（Tanner Scott）表現掙扎，這筆再次針對後段投手的重金投資能否順利奏效將是關鍵，倘若終結者角色持續成為錢坑卻無法解決問題，道奇要在季後賽高張力環境中突圍並完成三連霸，難度將大大提升。

