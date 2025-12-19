太陽對決柯瑞領軍的勇士 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，西部第七的太陽將碰上西部第八的勇士，太陽將對決勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。

請繼續往下閱讀...

另一場則是西部第三的湖人在客場面對西部第十的爵士，紫金大軍球星東契奇（Luka Doncic）以及「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對上馬卡南（Lauri Markkanen）領軍的爵士。

世界羽聯年終總決賽小組賽，台灣一哥周天成將碰上中國李詩灃，台灣男雙王齊麟／邱相榤面對印尼組合古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），台灣女雙謝沛珊／洪恩慈將面對南韓組合白荷娜／李紹希。

另外還有美式足球NFL、HBL女子預賽等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

10：00 勇士 VS 太陽 轉播：緯來體育

10：00 湖人 VS 爵士 轉播：緯來育樂

NFL

09：10 NFL 公羊 VS 海鷹 例行賽第16週

轉播：愛爾達體育1台

羽球年終賽

09：30 第三日（上） 第1場地 轉播：愛爾達體育3台

09：30 第三日（上） 第2場地 轉播：愛爾達體育2台

17：00 第三日（下） 第1場地 轉播：愛爾達體育3台

17：00 第三日（下） 第2場地 轉播：愛爾達體育2台

HBL女子預賽

15：00 苗栗高商 VS 南湖高中

16：40 南山高中 VS 淡水商工

18：20 北一女中 VS 新竹高商

轉播：愛爾達體育1台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法