棒球 日職

日職》繼吉田、山本後...歐力士又有人想旅美！生涯49勝的田嶋大樹想挑戰大聯盟

2025/12/18 16:12

田嶋大樹。（取自歐力士猛牛官方臉書）田嶋大樹。（取自歐力士猛牛官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士猛牛29歲左投田嶋大樹今天與球團談薪，獲得加薪1000萬日圓，明年薪水為1.1億日圓。田嶋大樹也向球團表達，未來要挑戰大聯盟舞台。

田嶋大樹今年先發18場，交出7勝7敗、防禦率3.13成績，共投106.1局賞77次三振，被打擊率2成58，每局被上壘率（WHIP）為1.22，本季最快丟到150公里。

身為2017年日職選秀會歐力士第一指名的好手，田嶋大樹進入職業8年，一軍累積49勝43敗、平均防禦率3.45。

日媒《產經體育》報導，田嶋大樹透露，有向歐力士球團表達挑戰大聯盟的想法，「不是說明年打完就立刻去，想讓他們知道我抱持這樣的想法。」

田嶋大樹曾是2016年U23世界盃日本隊成員、2017年亞錦賽日本隊國手。田嶋大樹從2年前就對挑戰大聯盟的意願更加強烈。

近年歐力士球團在2022年季後有明星外野手吉田正尚轉戰紅襪，王牌投手山本由伸在2023年季後轉戰道奇。

田嶋大樹說，把挑戰大聯盟視為選項之一，「如果到美國打球，自己能成長到何種程度，這一點讓我很感興趣。」

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

吉田正尚。（資料照，美聯社）吉田正尚。（資料照，美聯社）

