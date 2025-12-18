自由電子報
體育 競技運動 排球

TPVL》台鋼天鷹公布成大主場平均進場人數 總經理認為票房超出預期

2025/12/18 15:21

台鋼天鷹。（資料照，球團提供）台鋼天鷹。（資料照，球團提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台鋼天鷹在台灣職業排球聯盟（TPVL）元年開打前被認為具有冠軍相，開打至今以13勝7敗僅次開季21連勝的龍頭台中連莊，總經理王澄緯不認為戰績一面倒會影響比賽精采度，表示球隊會持續致力於在地經營，也透露進場數超出自己預期。

天鷹在休賽季重磅找來旅日名將陳建禎加盟，近期又網羅資深舉球員38歲的「nono」盧清銓，選擇在季中補強，王澄緯解釋，季初是設定兩位舉球員，「大玠」陳玠廷、禹良聖，不過陳玠廷目前在等兵單，考量到季中戰力可能會短缺，加上盧清銓又有豐富經驗能夠帶領學弟，是目前市場上最好的人選，「剛好他們也都是豐原高商出身，現在他的角色當然不會像年輕的時候那麼吃重，就是需要調整節奏的時候讓他上去，畢竟經驗值就擺在那邊。」

天鷹開季一度陷入低潮，不過開低走高，目前暫居聯盟第2名，不過仍未能撼動連莊這座高牆，王澄緯指出，連莊是企聯三連霸的球隊，「團隊運動需要默契與磨合，他們確實就是做得比較好，我們也希望自己可以慢慢上軌道，其實球賽還是很精彩，身為球團我們還是會努力經營，提升與在地球迷的連結。」

王澄緯同時也是職籃台鋼獵鷹總經理，對於排球元年至今的球隊經營，他表示入場數有超出自己預期，「一開始覺得會有一定基礎，但沒有想到關注排球的人這麼多，其實不止入場數、商品銷量與社群互動都還不錯。」

天鷹前6場在成大體育館的主場賽事場均吸引2743人進場，本週起移師鳳山體育館，王澄緯提到，高雄是中職台鋼雄鷹大本營，對接下來的票房也有信心。

