棒球》桃市三級棒球訓練營開訓 各方捐助盼支持桃園棒球全力發展

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「桃園市棒球天使計畫－2025年桃園市三級棒球訓練營」今天在平鎮棒球場舉行開訓典禮，邀21所桃園市內的棒球發展學校共百餘位學員參訓，盼能傳承球技與經驗；桃園市體育總會棒球委員會、桃園市不動產建築開發商業同業公會、聯新國際醫院在典禮上共捐贈590萬元，盼能協助桃園市棒球發展更上一層樓。

桃園市副市長蘇俊賓今天出席開訓典禮，代表市府接受捐贈，他說，棒球委員會主委楊家俍與總顧問張滄彬提供150萬元的棒球訓練器材給各校球隊、桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世代表公會捐贈240萬元經費給新明國中作為棒球訓練之用、聯新國際醫院贈與平鎮高中200萬元額度供學生運科追蹤與治療檢測，都是推動桃園市棒球發展的重要民間資源。

「桃園市棒球天使計畫－2025年桃園市三級棒球訓練營」是桃園市政府投入1000萬元設立「棒球天使基金」後的重要活動之一，為了傳承球技與經驗，訓練營邀來日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬、樂天桃猿總教練曾豪駒等人，指導少棒、青少棒、青棒三級棒球的學員球技與經驗，並融入運動科學與防護、運動員生涯規劃、球場禮儀、品德教育等課程，希望每一位學員都能成為全方位的優秀選手。

