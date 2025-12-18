自由電子報
中職》永遠的全壘打王！ 林仲秋擔任台鋼雄鷹春訓客座教練

2025/12/18 15:27

前中職全壘打王林仲秋將擔任台鋼雄鷹春訓客座教練。（台鋼雄鷹提供）前中職全壘打王林仲秋將擔任台鋼雄鷹春訓客座教練。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹預計明年1月10日展開春訓，春訓期間除了邀請平石洋介擔任客座教練，指導守備與跑壘，今（18）日宣布再邀請中華職棒4屆全壘打王林仲秋，同樣於春訓期間擔任客座教練，主要指導打擊。

林仲秋生涯以全壘打打響名號，曾在1991、1992、2000、2001年4度拿下中華職棒全壘打王，尤其2000、2001年已經40多歲，還分別以15、18轟稱王，至今仍是中職史上最高齡全壘打王。

林仲秋退役之後，曾擔任中信鯨總教練、興農牛打擊教練，2009年起轉投入基層，擔任東勢高工青棒隊總教練長達16年，執教經驗豐富。

台鋼雄鷹打擊教練路易士過去也是重砲打者，與林仲秋在1994、1995年同樣單季轟出14發全壘打，路易士3年中職生涯共50轟，林仲秋則是中職生涯162轟。兩名「全壘打專家」將於2026年春訓合體，傳授實戰、執教豐富經驗，期待為團隊注入更強打擊能量。

台鋼雄鷹在2025年休賽季簽下自由球員「老虎」黃子鵬，而林仲秋選手時期曾效力三商虎10個球季，如今投打兩端都有「虎」，2026球季如虎添翼。

