TPBL》聖誕義賣今晚登場！有機會帶走高錦瑋實戰頭帶、馬建豪國家隊球衣

2025/12/18 15:52

高錦瑋。（資料照，記者林正堃攝）高錦瑋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL在耶誕節前夕進行聖誕義賣，盼能拋磚引玉、回饋社會，雲豹主控高錦瑋一口氣捐出3項商品，包括標誌性的頭帶以及實戰球鞋，夢想家前鋒馬建豪則捐出國家隊球衣。

TPBL今晚將在聯盟頻道進行義賣，也邀請各隊球星捐出對自己意義非凡的物品提供球迷競標，總會帶著頭帶打球的高錦瑋捐出兩款頭帶，以及最貼合自己腳型的實戰球鞋，夢想家前鋒馬建豪則捐出自己首度入選成人國家隊的球衣，本季回鍋特攻的阿巴西則拿出2022-23年該季幫助特攻封王的冠軍球衣，他表示，那年對自己來說是很有意義的一年，希望帶走球衣的球迷「可以一起變強。」

本季轉型打1號位的攻城獅後衛曾柏喻「小黑」同樣捐出實戰球衣，這件球衣見證他在職業生涯第二年例行賽最後一戰挺身而出的關鍵表現，海神一哥胡瓏貿也捐出曾對位NBA 球星卡森斯（DeMarcus Cousins）的實戰球鞋，還提到穿這雙球鞋時勝率特別高，也讓留言區的球迷打趣表示，「勝率高的話最近不先留著嗎？」國王後衛林書緯同樣捐出球鞋，是搭配國王黃色球衣的練習鞋，戰神狀元雷蒙恩也捐出個人很喜歡的鞋款「Ja Morent 3」實戰球鞋。

另外，秘書長王志群也捐出個人過去在國家隊的整套隊服，聯盟表示，公益義賣所得將全數捐贈至巴克幫浪犬之家、勵馨基金會、家扶基金會、至善社會福利基金會。

