世足》冠軍可獲破紀錄5000萬美元！ 本屆總獎金破6億創新高

2025/12/18 16:34

本屆世界盃冠軍可獲5000萬美元，總獎金破6億美元創新高。（資料照，路透）本屆世界盃冠軍可獲5000萬美元，總獎金破6億美元創新高。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦的世界盃足球賽將會有48支球隊參戰，國際足球總會（FIFA）今天宣布，世界盃冠軍將可獲得5000萬美元的獎金，總獎金高達6億5500萬美元，創下歷史新高。

2026年世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大與墨西哥共同舉辦，總獎金6億5500萬美元較2022年卡達世界盃的4億400萬美元增加了48.9%。5000萬冠軍獎金也比當年冠軍阿根廷的4200萬美元還要多。

FIFA在卡達多哈召開的理事會會議中，正式批准了2026年世界盃的獎金方案，總獎金和補貼共高達7.27億美元，今年3月FIFA預估2023至2026年四年週期的總營收為130億美元，高於2019至2022年的75億美元。

2026年世界盃參賽球隊擴編至48隊，每個國家足協都獲先獲得150萬美元的補助，而參予小組賽的球隊可獲得900萬美元的參賽獎金，晉級32強有1100萬美元，16強為1500萬美元，8強為1900萬美元，殿軍可拿到2700萬美元，季軍收下2900萬美元，而亞軍則可以獲得3300萬美元。

