體育 競技運動 羽球

雙冠封王嚇嚇叫！台南文化國小羽球隊全國賽橫掃金銀牌

2025/12/18 16:34

南市文化國小羽球隊在全國賽大放異彩，市長黃偉哲（左）頒獎鼓勵。（南市體育局提供）南市文化國小羽球隊在全國賽大放異彩，市長黃偉哲（左）頒獎鼓勵。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市學童羽球實力大爆發！歸仁區文化國小羽球隊在「114年全國國小盃羽球錦標賽」中氣勢如虹，一舉奪下6年級男子團體、女子團體雙料冠軍，並在4年級男子團體組勇奪亞軍，以亮眼成績震撼全場，堪稱本屆最大贏家。

市長黃偉哲表示，全國國小盃是國內國小羽球最高層級賽事之一，文化國小選手能在激烈競爭中脫穎而出，展現的不只是技術，更是臨場沉著、團隊合作與拚戰精神；無論高年級穩健封王，或4年級小將勇敢迎戰，都為台南爭光。

體育局長陳良乾也說，這樣的好成績不是偶然，而是長時間努力累積的成果，背後有教練團的專業指導、學校師長與行政團隊的全力支持，以及家長後援會一路相挺，孩子們才能在場上盡情發揮。

為了替小選手們好好慶功，體育局還別開生面17日特別在校內舉辦自助 Buffet 慶功宴，讓代表隊選手們在緊張賽事告一段落後，能開心享用美食、放鬆心情，現場氣氛熱鬧又溫馨，也讓孩子們笑得合不攏嘴。

陳良乾強調，市府未來會持續深耕基層體育，從選手培訓、教練專業成長到運動環境改善，一步步打造更完善的支持系統，讓更多孩子能在運動中培養自信與毅力。黃偉哲也勉勵文化國小羽球隊保持熱情與紀律，期待未來在各項賽事中再度為台南拚出好成績。

南市文化國小羽球隊在今年全國國小盃羽球錦標賽中表現亮眼，市府特別舉辦自助Buffet慶功宴嘉勉。南市文化國小羽球隊在今年全國國小盃羽球錦標賽中表現亮眼，市府特別舉辦自助Buffet慶功宴嘉勉。

