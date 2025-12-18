自由電子報
MLB》國民隊高層年輕化！ 新任總經理年僅31歲、教頭只有33歲

2025/12/18 17:48

基蘭比。（取自國民隊官網）基蘭比。（取自國民隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓國民隊今年季後先找來年僅33歲的年輕教頭布特拉（Blake Butera）， 根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，國民隊將聘請年僅31歲的基蘭比（Ani Kilambi）擔任球隊總經理。

基蘭比從2015年為光芒隊工作，他在2016年畢業於加州大學柏克萊分校，擁有統計學、作業研究與管理科學的學位。基蘭比在2021年擔任費城人隊助理總管，負責球隊研究和發展部分、以及數據的運用。

基蘭比將與9月上任的35歲國民新任棒球營運總裁托博尼（Paul Toboni），共同帶領這支年輕的國民隊。

國民隊在2019年奪得世界大賽冠軍後，球隊連6年戰績欠佳，今年7月國民隊就開除65歲的球隊棒球總裁瑞佐（Mike Rizzo）、61歲的總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）。國民隊今年例行賽最後交出66勝96敗成績，排全國聯15隊中第14名。

托博尼上任後的第一筆自由球員簽約，就是以1年550萬美元合約網羅日職讀賣巨人左投葛瑞芬（Foster Griffin）。

國民隊新任教頭布特拉（左）、新任棒球營運總裁托博尼（右）。（資料照，美聯社）國民隊新任教頭布特拉（左）、新任棒球營運總裁托博尼（右）。（資料照，美聯社）

