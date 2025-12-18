MLB》明年挑戰朗神超狂紀錄 大谷翔平鬼神二刀流締異次元數據

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平繳出強投豪打的身手，用鬼神二刀流震撼大聯盟。大聯盟近日在社群平台公布近10年來球員的總WAR值，大谷翔平8年生涯共累積51.5高居2018年登場球員最多，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以62.3高居近10年來最多。

大谷翔平在2017年季後轉戰天使挑戰大聯盟，2018年就勇奪美聯新人王，單季WAR值為4.0，表現相當亮眼，但之後因傷勢等因素，數據一度未能持續成長。不過，大谷在2021年大秀投打二刀流，繳出全大聯盟最高的WAR9.0，2022年成為大聯盟史上第一位單季達標規定投球局數與規定打席的球員，以9.6排名全聯盟第2，而在天使隊的最後一年留下10勝44轟的成績，WAR高達10.0領先群雄。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平在2024年轉戰道奇，只以指定打擊身分出賽，就繳出國聯第1的WAR9.2，刷新DH紀錄；本季二刀流復出後，更以7.7的WAR排名全聯盟第3，近5年4度奪下年度MVP。大谷在短短8年間累積WAR值就高達51.5，在2018年登場的球員中高居榜首。

名人堂球星「朗神」鈴木一朗19年大聯盟生涯累積WAR值為60.0，高居旅美日本球員之冠，大谷翔平明年有望改寫這項鬼神紀錄，因為大谷會有完整的二刀流賽季，如果保持健康的話，有機會再度雙雙達標單季規定投球局數與規定打席，成為史上第一位兩度達成此項壯舉的球員。

