自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》明年挑戰朗神超狂紀錄 大谷翔平鬼神二刀流締異次元數據

2025/12/18 18:22

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平繳出強投豪打的身手，用鬼神二刀流震撼大聯盟。大聯盟近日在社群平台公布近10年來球員的總WAR值，大谷翔平8年生涯共累積51.5高居2018年登場球員最多，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以62.3高居近10年來最多。

大谷翔平在2017年季後轉戰天使挑戰大聯盟，2018年就勇奪美聯新人王，單季WAR值為4.0，表現相當亮眼，但之後因傷勢等因素，數據一度未能持續成長。不過，大谷在2021年大秀投打二刀流，繳出全大聯盟最高的WAR9.0，2022年成為大聯盟史上第一位單季達標規定投球局數與規定打席的球員，以9.6排名全聯盟第2，而在天使隊的最後一年留下10勝44轟的成績，WAR高達10.0領先群雄。

大谷翔平在2024年轉戰道奇，只以指定打擊身分出賽，就繳出國聯第1的WAR9.2，刷新DH紀錄；本季二刀流復出後，更以7.7的WAR排名全聯盟第3，近5年4度奪下年度MVP。大谷在短短8年間累積WAR值就高達51.5，在2018年登場的球員中高居榜首。

名人堂球星「朗神」鈴木一朗19年大聯盟生涯累積WAR值為60.0，高居旅美日本球員之冠，大谷翔平明年有望改寫這項鬼神紀錄，因為大谷會有完整的二刀流賽季，如果保持健康的話，有機會再度雙雙達標單季規定投球局數與規定打席，成為史上第一位兩度達成此項壯舉的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中