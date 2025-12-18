韓職》今年大聯盟ERA3開頭的小熊福萊克森重返斗山熊 前道奇左投也續留

福萊克森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《韓聯社》報導，韓職斗山熊今天宣布，以1年總值100萬美元找回本季效力大聯盟小熊隊的右投福萊克森（Chris Flexen），同時也以1年總值110萬美元續留左投洛格（Zach Logue）。

大聯盟生涯前3年效力大都會的福萊克森，曾在2020年轉戰KBO效力過斗山熊，隔年就重返大聯盟舞台加入水手，接著待過洛磯、白襪，今年季前以小聯盟約加入小熊隊。

福萊克森本季在美國時間4月30日升上大聯盟，今年出賽21場有1場先發，拿到5勝1敗、防禦率3.09，有1次救援成功，共投43.2局賞22次三振，被打擊率2成32，每局被上壘率1.15。福萊克森生涯在大聯盟8個賽季，共出賽174場有111場先發，累積35勝50敗、3次救援成功，平均防禦率4.83。

擁有大聯盟3年資歷、曾在2024年待過道奇隊的洛格，今年在韓職出賽30場有29場先發，交出10勝8敗、防禦率2.81，共投176局，賞156次三振，被打擊率2成24，每局上壘率為1.05。洛格是斗山熊全隊唯一10勝的投手。

此外，韓職明年起實施亞洲外援制度，斗山熊先前簽下前西武獅日籍投手田村伊知郎。

洛格。（資料照，美聯社）

