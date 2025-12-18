自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

韓職》今年大聯盟ERA3開頭的小熊福萊克森重返斗山熊 前道奇左投也續留

2025/12/18 18:56

福萊克森。（資料照，美聯社）福萊克森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《韓聯社》報導，韓職斗山熊今天宣布，以1年總值100萬美元找回本季效力大聯盟小熊隊的右投福萊克森（Chris Flexen），同時也以1年總值110萬美元續留左投洛格（Zach Logue）。

大聯盟生涯前3年效力大都會的福萊克森，曾在2020年轉戰KBO效力過斗山熊，隔年就重返大聯盟舞台加入水手，接著待過洛磯、白襪，今年季前以小聯盟約加入小熊隊。

福萊克森本季在美國時間4月30日升上大聯盟，今年出賽21場有1場先發，拿到5勝1敗、防禦率3.09，有1次救援成功，共投43.2局賞22次三振，被打擊率2成32，每局被上壘率1.15。福萊克森生涯在大聯盟8個賽季，共出賽174場有111場先發，累積35勝50敗、3次救援成功，平均防禦率4.83。

擁有大聯盟3年資歷、曾在2024年待過道奇隊的洛格，今年在韓職出賽30場有29場先發，交出10勝8敗、防禦率2.81，共投176局，賞156次三振，被打擊率2成24，每局上壘率為1.05。洛格是斗山熊全隊唯一10勝的投手。

此外，韓職明年起實施亞洲外援制度，斗山熊先前簽下前西武獅日籍投手田村伊知郎。

洛格。（資料照，美聯社）洛格。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中