體育 棒球 其它

棒球》鄭宗哲WBC想對決史基斯 和其他運動員出席活動自嘲體操學不來

2025/12/18 18:35

鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣旅美棒球好手鄭宗哲今天出席NIKE INNOVATION SHOWCASE 科技解密展，和其他領域運動員齊聚一堂，不免被問到經典賽相關話題。聊起最想對決的球星時，鄭宗哲表示，最想對決隊友、海盜隊的王牌投手史基斯（Paul Skenes），至於自己的出賽安排、訓練他還會跟球團討論。

鄭宗哲今天出席NIKE品牌活動，和體操「亞洲貓王」唐嘉鴻、「台灣蝶王」王冠閎、「印帝」周庭印、「跨欄甜心」張博雅以及「柔道男神」楊勇緯齊聚一堂。分享是否有特別和其他選手討教幾招？他表示，自己希望成為更好的運動員，所以其他運動也會接觸，之前會去衝浪、打匹克球、騎腳踏車，他笑說：「平常跑步、游泳都會，但體操的話我可能學不來，單槓可以拉個幾下。」

今天出席活動，鄭宗哲不免被問到關於經典賽的話題，他透露，晚點會跟球團開會討論，「討論一下到時候狀況跟怎麼執行，幾號回去報到、幾號回台灣等，針對更細節的東西溝通。」另外，鄭宗哲也被問到想要對決的隊伍跟球星，他首選美國隊，且希望和隊友史基斯過招，他透露，兩人在春訓時有對決，當時是一次三振、一次保送，「他的球真的很快很犀利，今年看到他拿塞揚獎，覺得很幸運可以跟他對決，如果有機會的話，無論隊內訓練還是經典賽，都想再對決一次。」

