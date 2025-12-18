自由電子報
日職

MLB》讚賞世界大賽MVP山本由伸 吉田正尚有意再打經典賽

2025/12/18 21:34

吉田正尚。（資料照，法新社）吉田正尚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊日籍好手吉田正尚今天在東京舉辦新書座談會，談到前歐力士猛牛隊友、道奇日本強投山本由伸勇奪世界大賽MVP，吉田正尚讚賞，真的很厲害，也說自己也想站上那個舞台。

吉田正尚去年季後動右肩手術，今年直到7月9日才踏上大聯盟戰場，整季出賽55場，交出4轟、26分打點，打擊率2成66的表現。吉田正尚在季後賽出賽3場，共7打數敲4安，其打擊率高達5成71。

日媒《Sponichi Annex》報導談到山本由伸在世界大賽的驚人表現，吉田正尚表示，「真的很厲害，在那邊會連絡、一起吃飯，身為同樣的日本人、前隊友，我感到非常自豪，也真心對他說一聲辛苦了。」

外界對於動刀後的吉田正尚傳球守備狀況有疑慮，吉田對此說，目前來看，身體狀況沒有特別的問題，能回到可以守備的水準。

被問及是否有意願參加2026年經典賽，身為2023年經典賽日本隊奪冠成員的吉田正尚說，「目前還沒有真正確定任何事情，能夠背負日本國旗出賽是非常難得、很棒的經驗。至於能否再次成為其中一員，不論有沒有參加，對於下賽季的準備都不會有任何改變。」

吉田正尚說，今年春訓期間有與日本隊監督井端弘和會面，雙方也持續溝通，「剩下就是看時機點了。」吉田正尚也提到回日本前有與紅襪球團談過。

