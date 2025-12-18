自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球年終賽》周天成3局大戰不敵球王石宇奇 2連敗無緣晉級

2025/12/18 20:28

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽第2戰，苦戰3局後以11：21、21：19、15：21不敵世界球王石宇奇，吞下2連敗，確定無緣晉級4強。

周天成這次年終賽小組賽和奈良岡功大、石宇奇和李詩灃同組，小天前役不敵奈良岡功大吞下首敗，今天和石宇奇過招，雙方過去18度交手，小天以5勝13負位居下風。

今天開賽雙方一度拉鋸，雙方戰成3：2後，石宇奇連拿5分擴大領先，周天成則靠著對方失誤得分止血，但還是讓石宇奇率先拿下第11分，技術暫停後，他的攻勢依舊積極，並以21：11先馳得點。

周天成在第2局找回節奏，戰成3：3平手後，小天連拿5分，但石宇奇很快反擊一度追到1分差，好在小天穩住陣腳未被超車；技術暫停後，小天多次強攻得分也打亂對手節奏，率先逼出局點，以21：19扳回一城，逼出決勝局。

周天成在決勝局開賽先丟3分，但趁著對手失誤連趕2分持續緊追，面對石宇奇犀利攻勢，小天也展現出色防守能力和對方纏鬥。雖然小天多次演出美技，但隨後受到體力下滑影響，失誤增加連續掉分，反倒陷入6：11落後。

周天成技術暫停後，連得3分打出氣勢，可惜還是難擋對方網前攻勢再次掉分，石宇奇也先逼出賽末點。但小天也沒就此放棄，化解1次賽末點，可惜下一拍回擊出界，以15：21敗下陣來，兩人賽後也擁抱對方致意，獲得全場球迷喝采。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中