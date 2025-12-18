羽球年終賽》周天成3局大戰不敵球王石宇奇 2連敗無緣晉級

周天成。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽第2戰，苦戰3局後以11：21、21：19、15：21不敵世界球王石宇奇，吞下2連敗，確定無緣晉級4強。

周天成這次年終賽小組賽和奈良岡功大、石宇奇和李詩灃同組，小天前役不敵奈良岡功大吞下首敗，今天和石宇奇過招，雙方過去18度交手，小天以5勝13負位居下風。

請繼續往下閱讀...

今天開賽雙方一度拉鋸，雙方戰成3：2後，石宇奇連拿5分擴大領先，周天成則靠著對方失誤得分止血，但還是讓石宇奇率先拿下第11分，技術暫停後，他的攻勢依舊積極，並以21：11先馳得點。

周天成在第2局找回節奏，戰成3：3平手後，小天連拿5分，但石宇奇很快反擊一度追到1分差，好在小天穩住陣腳未被超車；技術暫停後，小天多次強攻得分也打亂對手節奏，率先逼出局點，以21：19扳回一城，逼出決勝局。

周天成在決勝局開賽先丟3分，但趁著對手失誤連趕2分持續緊追，面對石宇奇犀利攻勢，小天也展現出色防守能力和對方纏鬥。雖然小天多次演出美技，但隨後受到體力下滑影響，失誤增加連續掉分，反倒陷入6：11落後。

周天成技術暫停後，連得3分打出氣勢，可惜還是難擋對方網前攻勢再次掉分，石宇奇也先逼出賽末點。但小天也沒就此放棄，化解1次賽末點，可惜下一拍回擊出界，以15：21敗下陣來，兩人賽後也擁抱對方致意，獲得全場球迷喝采。

