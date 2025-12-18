自由電子報
體育 即時新聞

羽球年終賽》化解3賽末點仍無緣追平 王齊麟／邱相榤不敵大馬組合苦吞2連敗

2025/12/18 20:49

王齊麟/邱相榤。（資料照，badminton photo提供）王齊麟/邱相榤。（資料照，badminton photo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙王齊麟／邱相榤今天在BWF年終總決賽小組賽第2戰，以18：21、19：21不敵馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文苦吞2連敗，晉級機會渺茫。

世界排名16的「麟榤配」王齊麟／邱相榤，在11月德國海洛公開賽封王及日本熊本大師賽挺進4強，拉尾盤收下年終賽資格，他們在小組賽首戰不敵世界排名第1的南韓組合金元昊／徐承宰。

王齊麟／邱相榤小組賽第2戰遭遇世界排名第4的萬煒聰／鄭凱文，雙方沒有交手紀錄。

王齊麟／邱相榤在首局以18：21讓出，但在第2局麟榤配展開反擊，一度取得13：11領先，無奈隨後出現亂流，被大馬組合連拿5分超車，並先以20：16逼出賽末點，即便麟榤配隨即回神連趕3分，最後關頭還是無力追平，以19：21落敗，勝場無緣開張。

男雙A組現況，南韓金元浩／徐承宰2連勝確定拿下4強門票，至於萬煒聰／鄭凱文和印尼古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）都是1勝1負，王齊麟／邱相榤以2連敗位居分組第4。

麟榤配雖然晉級機會渺茫，但尚未完全被淘汰，除了明天最後一戰對印尼組合必須贏球外，也得看金元浩／徐承宰和萬煒聰／鄭凱文一戰的結果，倘若大馬組合贏球，麟榤配就確定遭淘汰。

