NBA

NBA》老化詹皇不再主宰戰局 湖人三巨頭化學效應不佳成爭冠隱憂

2025/12/19 07:00

詹姆斯。（資料照，美聯社）詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA歷史得分王「詹皇」詹姆斯（LeBron James）成為聯盟史上首位征戰23個賽季的球員，他年底將要滿41歲，生化人也受到「時間老人」的影響，許多數據都創下生涯單季新低，再加上湖人三巨頭的化學效應不佳，紫金軍團爭冠出現隱憂。

ESPN專欄作家Zach Kram撰文指出，詹姆斯本季場均貢獻17.6分、7.2助攻和5.7籃板，雖然比傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在41歲時的場均10.1分來得好，但相較於上季的24.4分，大幅下滑6.8 分，是上季場均20分以上球員當中下跌最多的。詹姆斯甚至出現單場得8分的窘境，終結了個人例行賽連續1297場得分上雙的歷史紀錄。數據顯示，詹姆斯得分下滑並非單一因素造成，不僅投籃效率首度低於生涯預期值，進攻出手與球權占比也同步下降，顯示他已不再像過去那樣全面主宰湖人進攻。

詹姆斯生涯前22季使用率（Usage Rate）從未低於28%，長年位居聯盟頂尖，不過本季使用率僅24.2%，已經不再是球隊第一線進攻核心。進一步觀察可發現，詹姆斯切入、單打與擋拆次數全面下滑，幾乎各項進攻數據都創下生涯單季新低，湖人進攻重心明顯轉向東契奇（Luka Doncic）與里維斯（Austin Reaves）。

Zach Kram點出湖人「三巨頭」詹姆斯、東契奇和里維斯在場上的化學效應不佳，攻守兩端皆是如此，本季三人同時在場的132分鐘內，湖人反而淨負10分，相較之下，只有東契奇和里維斯在場上時，進攻效率與淨勝分數表現反而更亮眼，這也讓湖人整體調度面臨不小考驗。

儘管詹姆斯數據全面下滑，但他的投籃手感仍有回溫空間，尤其罰球與三分命中率都處於生涯罕見低潮，但未必會維持一整季。不過，即便詹皇狀態回升，他的比賽風格恐怕已難回到過往全面主導的模式，湖人如今面臨的關鍵課題，已不只是詹姆斯是否老化，而是湖人三巨頭是否能讓球隊走得更遠。

