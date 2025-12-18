高球》台哥大公開賽第2輪 台將陳敏柔並列第2明有望爭冠

陳敏柔今天擊出台灣選手中最佳的67桿成績，暫時並列第二。（台灣大哥大公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1千萬元的台灣大哥大女子公開賽今天進行第2回合，台灣女將陳敏柔揮出67桿，以兩回合總計139桿暫時和泰國布薩巴甘、帕查拉朱達並列第2；南韓女將鄭瑟琪繳出65桿，以總桿138桿獨居第1，但僅領先1桿，冠軍獎落誰家仍有許多變數。

陳敏柔在第1回合揮出72桿，今天第2回合前7洞表現不俗進帳3小鳥，第9洞雖吞下柏忌，但她轉場後在後9洞又進帳3鳥，讓排名往上推進，提到這輪表現，她表示，這回合成功上球道率滿高的，讓第2桿都留下舒服的距離，以中短鐵桿為自己製造捉鳥機會。

至於前一輪打完暫居領先的前旅日好手姚宣榆，今天抓4鳥、吞3柏忌，以71桿繳卡，總桿140桿並列第5，她認為，自己在後9洞果嶺推桿路線的判讀失準，導致多次錯失短推桿，讓她不是無緣抓鳥、就是掉桿數，但她目前和領先者僅差兩桿，還有機會衝擊冠軍，她說：「最後一輪如果有機會的話，我還是會積極搶攻。 」

台灣一姐徐薇淩今天則是抓5鳥、吞3柏忌，繳出70桿，總桿141桿並列第7，她表示：「今天除了第17洞沙坑球沒有處理好比較不應該，整體內容還可以。」目前她還落後領先者3桿，但她不氣餒，她透露，去年贏球也不是打領先組，「我反而比較喜歡這種under the radar （低調、不引人注目）的感覺。」

大會今天在完成前兩回合比賽後，取成績在+5（含）的52位選手晉級明天的決賽。過去冠軍選手中，李旻以+4總桿排名並列38順利晉級；前年冠軍洪玉霖則以+7桿、兩桿之差遭到淘汰。明天決賽領先組鄭瑟琪、布薩巴甘及陳敏柔，預計將在8：28從第一洞出發；姚宣榆、帕查拉朱達與南韓選手權㥠娟則將在8：17分從第一洞開球。

韓國選手鄭瑟琪靠第17洞老鷹戲劇性彎道超車，躍居領先地位。（台灣大哥大公開賽提供）

台灣大哥大女子公開賽衛冕冠軍、台灣大哥大贊助選手徐薇淩打完第二輪後暫居並列第七，只落後領先者三桿。（台灣大哥大公開賽提供）

泰國名將帕查拉朱達希望第三回合決賽推桿能夠更順手，為自己五冠的台巡球季錦上添花。（台灣大哥大公開賽提供）

泰國好手布薩巴甘第二輪表現穩健，不但沒有掉任何桿數，還射下六隻小鳥。（台灣大哥大公開賽提供）

台灣大哥大女子公開賽中，富邦贊助選手姚宣榆打完前兩回合只落後領先者兩桿，最後一回合仍大有可為。（台灣大哥大公開賽提供）

