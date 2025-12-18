自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》台哥大公開賽第2輪 台將陳敏柔並列第2明有望爭冠

2025/12/18 21:31

陳敏柔今天擊出台灣選手中最佳的67桿成績，暫時並列第二。（台灣大哥大公開賽提供）陳敏柔今天擊出台灣選手中最佳的67桿成績，暫時並列第二。（台灣大哥大公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1千萬元的台灣大哥大女子公開賽今天進行第2回合，台灣女將陳敏柔揮出67桿，以兩回合總計139桿暫時和泰國布薩巴甘、帕查拉朱達並列第2；南韓女將鄭瑟琪繳出65桿，以總桿138桿獨居第1，但僅領先1桿，冠軍獎落誰家仍有許多變數。

陳敏柔在第1回合揮出72桿，今天第2回合前7洞表現不俗進帳3小鳥，第9洞雖吞下柏忌，但她轉場後在後9洞又進帳3鳥，讓排名往上推進，提到這輪表現，她表示，這回合成功上球道率滿高的，讓第2桿都留下舒服的距離，以中短鐵桿為自己製造捉鳥機會。

至於前一輪打完暫居領先的前旅日好手姚宣榆，今天抓4鳥、吞3柏忌，以71桿繳卡，總桿140桿並列第5，她認為，自己在後9洞果嶺推桿路線的判讀失準，導致多次錯失短推桿，讓她不是無緣抓鳥、就是掉桿數，但她目前和領先者僅差兩桿，還有機會衝擊冠軍，她說：「最後一輪如果有機會的話，我還是會積極搶攻。 」

台灣一姐徐薇淩今天則是抓5鳥、吞3柏忌，繳出70桿，總桿141桿並列第7，她表示：「今天除了第17洞沙坑球沒有處理好比較不應該，整體內容還可以。」目前她還落後領先者3桿，但她不氣餒，她透露，去年贏球也不是打領先組，「我反而比較喜歡這種under the radar （低調、不引人注目）的感覺。」

大會今天在完成前兩回合比賽後，取成績在+5（含）的52位選手晉級明天的決賽。過去冠軍選手中，李旻以+4總桿排名並列38順利晉級；前年冠軍洪玉霖則以+7桿、兩桿之差遭到淘汰。明天決賽領先組鄭瑟琪、布薩巴甘及陳敏柔，預計將在8：28從第一洞出發；姚宣榆、帕查拉朱達與南韓選手權㥠娟則將在8：17分從第一洞開球。

韓國選手鄭瑟琪靠第17洞老鷹戲劇性彎道超車，躍居領先地位。（台灣大哥大公開賽提供）韓國選手鄭瑟琪靠第17洞老鷹戲劇性彎道超車，躍居領先地位。（台灣大哥大公開賽提供）

台灣大哥大女子公開賽衛冕冠軍、台灣大哥大贊助選手徐薇淩打完第二輪後暫居並列第七，只落後領先者三桿。（台灣大哥大公開賽提供）台灣大哥大女子公開賽衛冕冠軍、台灣大哥大贊助選手徐薇淩打完第二輪後暫居並列第七，只落後領先者三桿。（台灣大哥大公開賽提供）

泰國名將帕查拉朱達希望第三回合決賽推桿能夠更順手，為自己五冠的台巡球季錦上添花。（台灣大哥大公開賽提供）泰國名將帕查拉朱達希望第三回合決賽推桿能夠更順手，為自己五冠的台巡球季錦上添花。（台灣大哥大公開賽提供）

泰國好手布薩巴甘第二輪表現穩健，不但沒有掉任何桿數，還射下六隻小鳥。（台灣大哥大公開賽提供）泰國好手布薩巴甘第二輪表現穩健，不但沒有掉任何桿數，還射下六隻小鳥。（台灣大哥大公開賽提供）

台灣大哥大女子公開賽中，富邦贊助選手姚宣榆打完前兩回合只落後領先者兩桿，最後一回合仍大有可為。（台灣大哥大公開賽提供）台灣大哥大女子公開賽中，富邦贊助選手姚宣榆打完前兩回合只落後領先者兩桿，最後一回合仍大有可為。（台灣大哥大公開賽提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中