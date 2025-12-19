自由電子報
體育 棒球 日職

日職》看自家人熱身滑手機 橫濱王牌直言：一不留神棒球人生就結束了...

2025/12/19 06:59

東克樹。（資料照，取自橫濱DeNA官方社群媒體X）東克樹。（資料照，取自橫濱DeNA官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕日職橫濱DeNA王牌左投東克樹今年豪取14勝，季後獲得加薪9000萬日圓，明年薪水來到3億日圓。東克樹昨天在受訪時，也對自家二軍選手們的態度提出批評。

日媒《日刊體育》報導，橫濱DeNA今年未能拿到中央聯盟優勝，被問到球隊所需之處時，東克樹說，「應該是提升年輕選手的整體實力吧...前輩們在記者會上也說了很多事情，那也是我心中的想法。」

東克樹自認從目前效力大聯盟小熊的今永昇太、石田健大、濱口遙大等同樣身為左投前輩，吸取經驗並轉化為成長的養分。東克樹坦言，現在的年輕選手有時候讓他感覺不到那份企圖心。

東克樹點出自家年輕選手們在準備態度上的問題，「有時候在先發投手未隨隊遠征、留在主場練習時，自己會和二軍選手一起訓練，但不少選手在準備階段一邊滑手機、一邊懶散地做伸展，然後才去參加全隊練習。」

不過，東克樹說不會去責備那些選手，但他的內心深有感觸，「一不留神，棒球人生就結束了。我不會主動對他們說『好好準備』，也不會特地希望那樣的選手去努力。」

東克樹也點名期待的選手是26歲右投竹田祐和23歲右投石田裕太郎，「我很期待那兩個人，他們有實力，也是很棒的選手，希望他們能穩定成為球隊先發輪值的支柱。」

現年30歲的東克樹本季先發24場，交出14勝8敗、防禦率2.19成績，共投160.1局賞123次三振，被打擊率2成35，每局被上壘率為1.05。這是東克樹連3年交出單季至少13勝的表現。

