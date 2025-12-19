自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球年終賽》「使出很多沒見過的招數」 石宇奇盛讚周天成：身體天賦太強了

2025/12/19 06:59

周天成。（資料照，美聯社）周天成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽第2戰，35歲的台灣一哥周天成與29歲中國世界球王石宇奇鏖戰三局後，以11：21、21：19、15：21輸球，確定無緣晉級4強。石宇奇贏球後不僅送上大擁抱，賽後更盛讚周天成身體天賦很強大。

周天成過去和石宇奇交手18次，以5勝13敗位居下風，近期更是苦吞對戰7連敗，此戰先輸掉第一局，但小天在第2局展現十足韌性，儘管被化解2個局點，仍是扳平戰局，但第3局仍難擋石宇奇的兇猛攻勢，最後以15：21敗下陣來，兩人賽後也擁抱對方致意，獲得全場球迷喝采。

石宇奇賽後受訪盛讚周天成，對手在第2局做了很多變化，使出了很多他都沒見過的招數，比如反手站位和正手發後場，還有很積極的搶網和擊球，這些招數都讓他的體力和精力承受比較大的壓力，也因為對手的積極發揮，也調動了他的狀態，給大家呈現一場比較精彩的比賽。

石宇奇也說道：「周天成的身體能力真的太強了，能一直保持到現在，真的很神奇，我覺得除了丹哥（林丹）之外，他是我目前見過最棒的身體天賦了，他的訓練應該非常紮實。」石宇奇最後也笑說自己無法這樣做，因為太瘦了。

