自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

中職》如果變自由契約選手 日本球星辰己涼介想來台灣二刀流

2025/12/19 06:57

辰己涼介。（資料照，記者林正堃攝）辰己涼介。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕現役日職球星來中職打球的可能性浮上，去年在世界12強爆紅的樂天金鷲球星辰己涼介，行使國內自由球員權利（FA）後尚未尋獲新東家。據本報掌握，如果辰己最終變成自由契約選手，明年來台灣打中職的意願強烈，若成真，將是罕見有日職個人獎項得主隔年直接打中職的案例。

「辰己劇場」悄悄在台灣上演，近期已有中職球隊收到辰己涼介對台灣職棒非常有興趣的消息，陸續展開評估作業。親近辰己的關係人士透露，如果辰己變成自由契約選手，下一站會想來台灣挑戰，且不只是打擊，對投球也有興趣，休季期間都有進牛棚練投，對投打二刀流躍躍欲試。

辰己涼介是去年12強日本武士隊的一員，冠軍戰以一句豪語「輸台灣就改當投手」在台爆紅。為了兌現承諾，他向金鷲球團請纓11月來台灣打亞洲職棒交流賽，帶著江國豪致贈的手套到桃園球場練投，雖然最終無法登板，站在打擊區的他獲得台灣球迷不少歡呼聲。當時辰己也分享，自己的instagram追蹤者有超過一半都是台灣球迷，可能比仙台的球迷還要多。

正因為這一年意外的「台灣情緣」，辰己涼介休季等待新東家期間，突發奇想明年來台灣打球的可能性。只是他目前仍處在行使日職國內FA的期間，樂天金鷲球團仍擁有他的保留權，唯獨金鷲放棄，辰己才有成為自由契約選手的可能，也才有來台灣挑戰中職的可能，因此現階段的各球團只能先觀望，還無法展開行動。

現年28歲的辰己涼介，在2018年選秀獲得金鷲第一指名，去年打出生涯年，單季全勤擊出158支安打，奪下洋聯安打王和最佳十人外野手，今年打擊成績下滑，但仍勇奪洋聯外野金手套、完成5連霸，季後想挑戰大聯盟而申請入札，但未獲樂天同意，目前仍在FA市場找尋新東家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中