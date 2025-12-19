中職》如果變自由契約選手 日本球星辰己涼介想來台灣二刀流

辰己涼介。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕現役日職球星來中職打球的可能性浮上，去年在世界12強爆紅的樂天金鷲球星辰己涼介，行使國內自由球員權利（FA）後尚未尋獲新東家。據本報掌握，如果辰己最終變成自由契約選手，明年來台灣打中職的意願強烈，若成真，將是罕見有日職個人獎項得主隔年直接打中職的案例。

「辰己劇場」悄悄在台灣上演，近期已有中職球隊收到辰己涼介對台灣職棒非常有興趣的消息，陸續展開評估作業。親近辰己的關係人士透露，如果辰己變成自由契約選手，下一站會想來台灣挑戰，且不只是打擊，對投球也有興趣，休季期間都有進牛棚練投，對投打二刀流躍躍欲試。

辰己涼介是去年12強日本武士隊的一員，冠軍戰以一句豪語「輸台灣就改當投手」在台爆紅。為了兌現承諾，他向金鷲球團請纓11月來台灣打亞洲職棒交流賽，帶著江國豪致贈的手套到桃園球場練投，雖然最終無法登板，站在打擊區的他獲得台灣球迷不少歡呼聲。當時辰己也分享，自己的instagram追蹤者有超過一半都是台灣球迷，可能比仙台的球迷還要多。

正因為這一年意外的「台灣情緣」，辰己涼介休季等待新東家期間，突發奇想明年來台灣打球的可能性。只是他目前仍處在行使日職國內FA的期間，樂天金鷲球團仍擁有他的保留權，唯獨金鷲放棄，辰己才有成為自由契約選手的可能，也才有來台灣挑戰中職的可能，因此現階段的各球團只能先觀望，還無法展開行動。

現年28歲的辰己涼介，在2018年選秀獲得金鷲第一指名，去年打出生涯年，單季全勤擊出158支安打，奪下洋聯安打王和最佳十人外野手，今年打擊成績下滑，但仍勇奪洋聯外野金手套、完成5連霸，季後想挑戰大聯盟而申請入札，但未獲樂天同意，目前仍在FA市場找尋新東家。

