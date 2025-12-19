自由電子報
體育 棒球 MLB

經典賽》最夢幻復仇者聯盟誕生！塞揚虎王、教士火球男宣布加入美國

2025/12/19 07:36

史庫柏爾、米勒。（取自大聯盟官方X）史庫柏爾、米勒。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽美國隊陣容不斷壯大，今天投手戰力再度瘋狂升級，老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）、教士火球終結者米勒（Mason Miller）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）與洋基終結者貝納（David Bednar）都確定參戰。

史庫柏爾為現任美聯賽揚獎2連霸得主，今年為老虎貢獻13勝6敗、防禦率2.21及241次三振，加上海盜新科塞揚史基斯（Paul Skenes），美國隊最強左右護法誕生；同時先發輪值裡還有今年投全聯盟最多207局、拿下15勝、防禦率3.22的明星韋伯，以及小熊波伊德（Matthew Boyd）、雙城萊恩（Joe Ryan）、大都會麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）。

牛棚方面，米勒今年在61.2局中狂飆104次三振，防禦率2.63，速球均速達101.2英哩，更是今年唯一球速飆破104英哩的投手；貝納在交易大限前來到洋基後成為球隊牛棚中流砥柱，整年投62.2局摘下27次救援，防禦率2.30，而他也連續2屆入選美國隊。兩人將加入擁有紅襪惠特洛克（Garrett Whitlock）、光芒賈克斯（Griffin Jax）與克里文傑（Garrett Cleavinger）的美國牛棚。

韋伯、貝納。（取自大聯盟官方X）韋伯、貝納。（取自大聯盟官方X）

