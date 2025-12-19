自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》日韓洋將回流潮再+1！34歲前洋基好手重返大聯盟 新東家揭曉

2025/12/19 07:54

奧斯丁。（資料照）奧斯丁。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，身為去年「日本一」奪冠成員的橫濱DeNA洋砲奧斯丁（Tyler Austin），以1年大聯盟合約加盟小熊。

34歲的奧斯丁於2010年美職選秀會獲洋基選進，生涯在大聯盟4年待過洋基、雙城、巨人、釀酒人，上次在大聯盟出賽是2019年，合計生涯209場出賽，累積33轟、打擊率0.219。奧斯丁在2020年轉戰日職，6年來都效力橫濱DeNA，曾在2024年以0.316打擊率摘中央聯盟打擊王。本季奧斯丁僅出賽65場，敲出11轟、28分打點，打擊率0.269，季後未獲得續留。

值得一提的是，奧斯丁轉戰日職後，也和當時的橫濱王牌今永昇太當隊友，如今兩人於大聯盟再續前緣。而目前小熊大致上的先發陣容已定，球隊正試圖透過板凳球員來增加陣容深度與調度彈性，奧斯丁雖然一些外野守備經驗，但生涯主要仍擔任一壘手或指定打擊。

今年休賽季大聯盟不斷將日、韓兩大聯賽的洋將給簽回，包含藍鳥以3年3000萬美元簽下擁有旅日經驗的新科韓職MVP龐塞（Cody Ponce）、白襪2年1200萬簽下橫濱左投凱伊（Anthony Kay），SSG王牌安德森（Drew Anderson）1年700萬美元加入老虎，前中職富邦悍將、韓職韓華鷹洋投瑞恩（Ryan Weiss）260萬美元加盟太空人，以及讀賣巨人洋投葛瑞芬（Foster Griffin）1年550萬美元加盟國民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中