MLB》日韓洋將回流潮再+1！34歲前洋基好手重返大聯盟 新東家揭曉

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，身為去年「日本一」奪冠成員的橫濱DeNA洋砲奧斯丁（Tyler Austin），以1年大聯盟合約加盟小熊。

34歲的奧斯丁於2010年美職選秀會獲洋基選進，生涯在大聯盟4年待過洋基、雙城、巨人、釀酒人，上次在大聯盟出賽是2019年，合計生涯209場出賽，累積33轟、打擊率0.219。奧斯丁在2020年轉戰日職，6年來都效力橫濱DeNA，曾在2024年以0.316打擊率摘中央聯盟打擊王。本季奧斯丁僅出賽65場，敲出11轟、28分打點，打擊率0.269，季後未獲得續留。

值得一提的是，奧斯丁轉戰日職後，也和當時的橫濱王牌今永昇太當隊友，如今兩人於大聯盟再續前緣。而目前小熊大致上的先發陣容已定，球隊正試圖透過板凳球員來增加陣容深度與調度彈性，奧斯丁雖然一些外野守備經驗，但生涯主要仍擔任一壘手或指定打擊。

今年休賽季大聯盟不斷將日、韓兩大聯賽的洋將給簽回，包含藍鳥以3年3000萬美元簽下擁有旅日經驗的新科韓職MVP龐塞（Cody Ponce）、白襪2年1200萬簽下橫濱左投凱伊（Anthony Kay），SSG王牌安德森（Drew Anderson）1年700萬美元加入老虎，前中職富邦悍將、韓職韓華鷹洋投瑞恩（Ryan Weiss）260萬美元加盟太空人，以及讀賣巨人洋投葛瑞芬（Foster Griffin）1年550萬美元加盟國民。

