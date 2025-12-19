MLB》本答應與洋基簽約！大都會砸1.1億搶16歲國際大物 外媒揭原因

阿西根。（取自X）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）等多家外媒報導，大都會預計在明年1月15日，也就是新的國際簽約期開始後，以380萬美元（約新台幣1.1億）簽下16歲多明尼加游擊手阿西根（Wandy Asigen）。

阿西根目前位居《MLB Pipeline》國際新秀排行第2名，球探報告給與他打擊65分、力量60分、跑壘60分、臂力50分、守備55分，以及整體65分評價。報告提到，阿西根的潛力之所以令人振奮，關鍵在左打的他能多次擊出超過110英哩的擊球初速，實戰中也能精準打出出色擊球（Barrel），同時他也能創造優異的擊球仰角，隨著身體素質日益強壯，預計未來能發揮優於平均的長打能力，他出色的揮棒速度也讓球探對他充滿期待。

同樣的身體協調性也成為阿西根在守備端的優勢，雖然現階段他的臂力僅算平庸，但他具備球探在評估年輕球員是否適合擔任游擊手時最看重的快速反應機制，而他對球的判斷相當敏銳，加上他的60碼衝刺為6.5秒，使他能在左右橫向移動時擁有極大的守備範圍。

根據大聯盟記者高梅茲（Héctor Gómez）透露，阿西根在過去3年原本已經承諾要加盟洋基，但在洋基開除其國際球探總監後，阿西根最終選擇轉投大都會。

