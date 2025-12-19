自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》海盜再出手補強內野！美媒分析台灣好手鄭宗哲來季競爭很激烈

2025/12/19 12:25

溫澤爾。（資料照）溫澤爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，海盜與28歲內野手溫澤爾（Davis Wendzel）簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請。

溫澤爾在大聯盟並未有太多出賽紀錄，僅在2024年為遊騎兵出賽27場，打擊三圍.128/.163/.234，表現並不亮眼；然而他在小聯盟的數據出色不少，近3年在3A繳出.248/.355/.444的打擊三圍，敲出51轟，標準化加權得分創造值（wRC+）為 105。此外，他還具備工具人特性，能鎮守內野所有位置與左外野。

《MLBTR》分析，海盜目前內野除了霍維茲（Spencer Horwitz）預定一壘之外，其他位置仍充滿變數，海盜農場、大聯盟頭號大物葛瑞芬（Konnor Griffin）明年有望接管游擊，然而他尚未有3A經驗。

而撇開葛瑞芬不談，海盜內野競爭相當激烈，包含特里奧洛（Jared Triolo）、約克（Nick Yorke）、岡薩雷茲（Nick Gonzales）、鄭宗哲與瓦德茲（Enmanuel Valdéz），其中約克與鄭宗哲大聯盟經驗仍相當缺乏，其餘3人雖然有大聯盟資歷，但目前定位仍偏向沒太多火力的工具人。

鄭宗哲。（資料照）鄭宗哲。（資料照）

