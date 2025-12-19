自由電子報
體育 即時新聞

守護偏鄉排球小將！民代攜企業連5年送護具 500套排球裝備暖心到位

2025/12/19 09:54

縣議員蔡岳儒與企業攜手共同捐贈500件排球護具給北港鎮內3所學校。（圖由蔡岳儒服務處提供）縣議員蔡岳儒與企業攜手共同捐贈500件排球護具給北港鎮內3所學校。（圖由蔡岳儒服務處提供）

〔記者李文德／雲林報導〕運動選手在賽場上馳騁時，運動安全至關重要，為守護偏鄉學子安全，雲林縣議員蔡岳儒多家企業，連續五年捐贈排球專用護具給北港內三所學校，今年度共捐出500套護具價值約30餘萬。蔡岳儒透露，捐贈者已詢問三所學校球員護具尺寸，將為小小球員們「量身打造」護具。

捐贈典禮由蔡岳儒將500件輕質排球護膝、針織防撞護膝、一般護膝、護肘及臂套等多項防護裝備，交由北港高中校長江耀淇、建國國中總務主任黃基津、北辰國小校長鍾志清。

蔡岳儒指出，雲林偏鄉學校的體育資源不足，近年來更常看到球員在賽場上正表現亮眼時，卻可能沒安全護具造成運動傷害，與冠軍擦身而過，因此與宏盛皮具東莞有限公司、東莞威保運動器材公司、廣泰投資控股公司等企業共同響應，以實際行動支持偏鄉體育發展。

鍾志清表示，捐贈護具不僅守護孩子的身體安全，也讓學生感受到社會的關懷與溫暖；黃基津指出，排球隊學生長時間高強度訓練，完善護具對降低運動傷害至關重要，此次捐贈不只是物資上幫助，更對學生努力付出的肯定。

江耀淇說，一套護具動輒上千元，大約三至四個月就得汰換，此次捐贈來自企業與社會支持，成為偏鄉學子持續堅持的重要力量，為學生打造更穩定的學習與訓練環境。

蔡岳儒表示，目前捐贈者考量球員需求，已經請他開始蒐集三校排球員的實際需求，詢問每位球員的護具尺寸，明年將協助「量身打造」更合適的護具，精準落實到每位努力付出的學子。

