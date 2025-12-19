NBA》表現亮眼的勇士22歲新秀遭棄用！主帥柯爾解釋：我是他鐵粉...

里查德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士本季戰績在今天賽前僅13勝14敗，其中總教練柯爾（Steve Kerr）的輪替陣容更是混亂，22歲新秀里查德（Will Richard）就是犧牲者之一，近期已經連續兩場比賽完全沒上場，柯爾昨天在節目上也解釋原因。

里查德本季出賽23場，場均能貢獻8.0分2.7籃板1.1助攻1.0抄截，投籃命中率53.3%、三分命中率39.7%。然而近期他連續兩場比賽都無法上陣，總教練柯爾在《95.7 The Game》電台節目「Willard & Dibs」中解釋：「坦白說，他現在沒上場，是因為他是新秀，而我選擇尊重這些多年來為球隊付出的老將。我認為這對團隊化學效應是好的。」

柯爾直言：「不讓他上場其實很煎熬，因為我是他的超級粉絲，也相信他。他能帶來穩定性、判斷力，也能投籃，所以他只能繼續撐下去。」柯爾也強調，當球隊勝率跌至5成以下，更需要依賴老將的經驗，但他也透露，里查德有可能會再次回到輪替裡面。

柯爾坦言：「有些時候你只能用10或11個人，就會有3、4個人被排除在外。現在是庫明加（Jonathan Kuminga）、里查德，小裴頓（Gary Payton II）這兩場也幾乎沒怎麼上場。」

