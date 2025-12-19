自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》表現亮眼的勇士22歲新秀遭棄用！主帥柯爾解釋：我是他鐵粉...

2025/12/19 10:24

里查德。（資料照）里查德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士本季戰績在今天賽前僅13勝14敗，其中總教練柯爾（Steve Kerr）的輪替陣容更是混亂，22歲新秀里查德（Will Richard）就是犧牲者之一，近期已經連續兩場比賽完全沒上場，柯爾昨天在節目上也解釋原因。

里查德本季出賽23場，場均能貢獻8.0分2.7籃板1.1助攻1.0抄截，投籃命中率53.3%、三分命中率39.7%。然而近期他連續兩場比賽都無法上陣，總教練柯爾在《95.7 The Game》電台節目「Willard & Dibs」中解釋：「坦白說，他現在沒上場，是因為他是新秀，而我選擇尊重這些多年來為球隊付出的老將。我認為這對團隊化學效應是好的。」

柯爾直言：「不讓他上場其實很煎熬，因為我是他的超級粉絲，也相信他。他能帶來穩定性、判斷力，也能投籃，所以他只能繼續撐下去。」柯爾也強調，當球隊勝率跌至5成以下，更需要依賴老將的經驗，但他也透露，里查德有可能會再次回到輪替裡面。

柯爾坦言：「有些時候你只能用10或11個人，就會有3、4個人被排除在外。現在是庫明加（Jonathan Kuminga）、里查德，小裴頓（Gary Payton II）這兩場也幾乎沒怎麼上場。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中