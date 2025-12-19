中職》重磅！統一獅宣布補償江少慶 寫3大史上首見紀錄

針對損失自由球員林岱安的補償方案，統一獅宣布挑選部分轉隊費324萬和2021年選秀狀元江少慶。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕針對損失自由球員林岱安的補償方案，統一獅宣布挑選部分轉隊費324萬和2021年選秀狀元江少慶，寫下中職史上第1次補償選手的明年月薪比FA選手還要昂貴的紀錄。

統一獅總經理蘇泰安表示:「關於這次 FA 補償方案，獅隊最後選擇江少慶，主要看中少慶 加盟將能提升投手戰力，且也有能力擔任先發角色，雖然這幾年他因傷所苦，但持續復健的 少慶一定比任何人更想在投手丘上證明自己，球隊也期許他能展現企圖心，用好表現來回饋 球迷，獅隊除了戰力考量外，相信少慶的加盟無論在行銷、票房及商品上均能帶來正面的效益。」

獅隊球團指出，上週五收到富邦悍將保護名單，教練團、球探部門經數次會議討論研議後，仍以強化投手戰力為主要目標，決議挑選江少慶，並於今日上午向中華職棒大聯盟完成相關程序作業，接下來獅隊將與經紀公司洽談後續加盟合約事宜，江少慶於明年一月正式投入獅隊春訓，備戰新球季。

32歲的江少慶在2021年季中選秀獲富邦指名為狀元，並簽下4.5年總值6120萬合約、平均月薪113.3萬，合約至年底到期，而由於他尚未和富邦談妥明年新合約，因此依聯盟規定，獅隊選擇他當補償選手後，必須承接他今年的逾百萬月薪，明年月薪確定比轉戰富邦的林岱安還要高。

獅隊挑選江少慶作為補償選手也寫下多項紀錄，他成為是史上第一位有旅外資歷，亦是首位被挑選的狀元郎，樹立史上最貴且資歷最顯赫的補償球員障礙。

本報日前率先披露，江少慶今年月薪沒有推估的113.3萬高，即使仍超過百萬、帳面付出成本是千萬等級，但若計算林岱安轉戰富邦的月薪，及收到的補償金324萬，獅隊多付200多萬元就能使用江少慶1個球季。對明年本土5號輪值仍是一張白紙的獅隊來說，就算風險高也是必要的投資，因此在收到名單的首次開會就火速達成初步共識。

獅隊總教練林岳平找來曾浩哲到二軍調教選手後，已成功讓胡智爲在季末大回春，明年勝任一席本土輪值，如今可望再迎來江少慶，獅隊將擁有2023年經典賽台灣隊的2位先發投手，希望明年不再倚賴「洋投風火輪」打天下。

江少慶。（資料照，記者塗建榮攝）

