體育 棒球 學生棒球

富邦U18》兩大「側投名師」加持 王翾祈球技突飛猛進

2025/12/19 10:26

王翾祈。（資料照，記者陳志曲攝）王翾祈。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕新竹市成德中學高三低肩側投王翾祈在新北富邦U18青棒賽表現亮眼，先對南韓京畿道繳7局失1分完投勝，飆速145公里，昨對日本神奈川再繳7局1安11K完封勝，成德投手教練林羿豪說，王翾祈是目前青棒最好的側投，未來進職棒有機會投出好成績。

王翾祈出身花蓮太巴塱少棒、三民青少棒，他透露，青少棒時期身高才160公分，個頭小加上沒球威，國二在教練張志強的建議下改練低肩側投。

國中畢業王翾祈到成德青棒發展，身高抽高到183公分、體重75公斤，升高三球技、球速突飛猛進，令球探眼睛為之一亮。

林羿豪指出，王翾祈改變最多的是個性，以前放不開，投球比較閃，升高三比較放得開，常跟他講要如何面對打者，大膽地投，不要怕被打，投到紅中都沒關係，「他現在已經很聰明了，知道怎麼丟球。」

王翾祈在青少棒接受張志強指導，到了青棒遇到林羿豪，兩位教練都是前職棒側投好手，王翾祈說，張志強教導他側投如何用髖關節旋轉發力，爆發力訓練做很多，林羿豪主要灌輸他投球觀念，都非常受用。

王翾祈武器庫豐富，包括四縫線直球、二縫線直球、變速球、滑球、橫掃球（Sweeper），升高三表現大躍進，展望未來，他表示，明年高中畢業要挑戰中職或旅外還沒確定，先看下學期表現再評估。

