體育 棒球 中職

中職》江少慶到統一會產生化學效應 潘忠韋：有2個關鍵

2025/12/19 11:05

江少慶。（資料照，記者陳志曲攝）江少慶。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕針對損失自由球員林岱安的補償方案，統一獅宣布挑選部分轉隊費324萬和2021年選秀狀元江少慶，中職球評「喇叭」潘忠韋從選手角度分析，獅隊擁有善於調整投手的總教練林岳平和二軍投手教練曾浩哲，江少慶到獅隊應該可以發揮不錯的化學效應。

潘忠韋曾看過江少慶的復健過程和投球進度，認為他的調整很理想，季末其實是有很不錯的進度，只是富邦出於保護，讓他的進度沒有那麼快，「獅隊挑他，我不意外，因為我也有看過他的投球進度，獅隊教練團和餅總也都有評估過的話，傷痛的風險應該減輕不少。」

潘忠韋認為，江少慶受的傷是靠近胸大肌，過去這種例子固然不多，但對投手來說，相較手肘、肩膀受傷有可能讓球速變慢，這部位的傷影響程度比較不大，「當然，少慶過去有比較多的傷痛史，這是風險。」

江少慶去年整季沒有在一軍投球，明年要拚出120局的單季規定局數難度高，究竟要投多少局數，獅隊才不會虧？潘忠韋直言，中職是上、下半季制，江少慶只要能在一個半季投50局，並於爭冠的階段投出好成績，那就會是個好的投球內容。

林岳平在2023年經典賽執教台灣隊帶過江少慶，更將他列入先發輪值，有一定的熟悉度。潘忠韋表示，自己是選手出身，比較著重在教練對選手的掌握，以及能帶來什麼幫助，「餅總在國家隊帶過他，對投手的調整有一套，加上統一有曾浩哲，去年跟胡智為配合得不錯，江少慶進獅隊應該可以發揮不錯的化學效應。」

