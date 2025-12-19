MLB》洋基相隔14年再於規則五選秀搶人！25歲火球男與條紋軍的緣分

溫克斯特。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕日前大聯盟規則五選秀落幕，第29順位的洋基選進紅雀25歲右投溫克斯特（Cade Winquest），這是洋基自2011年後再度於規則五選秀會上出手，而早在2022年大聯盟選秀會上，洋基就已經看上溫克斯特。

溫克斯特於2022年選秀第8輪被紅雀相中，有著均速超過95英哩速球的他，搭配上接近80英哩、縱向幅度很大的曲球，以及80英哩初頭的滑球，今年在高A與2A合計出賽25場（23場）先發，拿下5勝7敗，106局送出110次三振，防禦率3.99，ERA+105。其中他的曲球是最出色的武器，整季被對手打擊率僅0.143，揮空率更高達46%。

根據洋基助理總管費許曼（Michael Fishman）的說法，洋基從溫克斯特大學時期棄打從投時，就一路密切關注他的發展，原本預期要在2022年選秀第7輪拿下施利特勒（Cam Schlittler）後，用第8輪選溫克斯特，未料紅雀早洋基3個順位攔胡。

時間快轉到現在，洋基選中溫克斯特當天，他正好在紐約皇后區女友家附近完成投球訓練，並得知自己成為條紋軍一員，「我大概有一個小時完全說不出話來，一開始根本不知道該怎麼反應，我先打給經紀人確認這是真的，接著才打給家人。我們所有人都嚇到了，那真的是很酷的時刻，到現在想起來都還起雞皮疙瘩。」

洋基助理總管費許曼指出，溫克斯特球速很不錯，且具備洋基投手部門擅長調整與發揮的特質；溫克斯特也透露，洋基投手教練布雷克（Matt Blake）告訴他條紋軍之所以對他感興趣，是他讓球旋轉的能力，「不管是速球還是曲球，我的轉速都很好。其他球路我也能很快上手，並把這點轉化成優勢。」布雷克還告訴他，接下來可能會調整一些握球方式，甚至加練一顆新球種。

目前名列洋基農場新秀第30名的溫克斯特，作為規則五選秀必須整季待在26人名單，否則就會被送回紅雀。溫克斯特表示，他盡量不讓洋基有那個選項，也很期待在春訓向柯爾（Gerrit Cole）、佛里德（Max Fried）與羅冬（Carlos Rodón）等強投學習。費許曼也表示，如果溫克斯特擠進名單內，有望擔任牛棚投手的角色。

