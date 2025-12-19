自由電子報
體育 即時新聞

高雄鼓山國小少棒隊 歲末放下球棒與爺奶烤餅乾

2025/12/19 11:52

鼓山區鼓山國小少棒隊到社區關懷據點，與阿公阿嬤提早歡度耶誕節。（鼓山國小提供）鼓山區鼓山國小少棒隊到社區關懷據點，與阿公阿嬤提早歡度耶誕節。（鼓山國小提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為關懷社區樂齡長輩，高雄市鼓山區鼓山國小少棒隊在耶誕節前夕，走進社區樂齡關懷長照站，不僅表演律動唱跳和阿公阿嬤同歡，還一起搓揉麵糰製作造型餅乾，透過老幼共學，學習不同世代的互動。

　鼓山國小校長丁崇寶表示，臺灣已邁入高齡化社會，學習世代共融，才是高齡友善社會的基礎，因此學校運用重要節慶來進行統整課程學習，在學校與家長會的聯合規劃下，邀請少棒隊小朋友一同與長輩做餅乾舉行同樂會，孩子們也都給關懷站的長輩阿公阿嬤們一個大大的擁抱

　帶領少棒隊完成活動的家長會榮譽會長歐美琪表示，藉著課程活動與阿公阿嬤分享自己做的餅乾，引導孩子從小培養主動關懷生活周遭人事物的心，是一件很有意義的事情。

　身兼學校自治小市長的少棒隊學生吳憶說，自己很喜歡做餅乾，可以做很多形狀餅乾送給阿公阿嬤吃很開心。

　鼓山國小家長會榮譽會長許景閔表示，在人口快速老化的現在，推動高齡友善刻不容緩，從學校教育做起，讓孩子從小學習與長輩相處、對老年有認識，才能讓高齡友善不再只是空泛的口號，而能協力打造一個無障礙的友善關懷社會。

小朋友拿著自己做的餅乾。（鼓山國小提供）小朋友拿著自己做的餅乾。（鼓山國小提供）

小朋友請長輩品嚐甜點。（鼓山國小提供）小朋友請長輩品嚐甜點。（鼓山國小提供）

少棒隊員和長輩一起學習做餅乾。（鼓山國小提供）少棒隊員和長輩一起學習做餅乾。（鼓山國小提供）

