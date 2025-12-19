中職》統一獅選擇江少慶 林岳平：球隊需要先發，期待後年表現

江少慶。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅毫無意外選擇2021年選秀狀元江少慶，做為自由球員林岱安轉隊富邦悍將的補償球員，總教練林岳平表示，球隊考量的重點不是江少慶的薪資，而是球隊確實需要先發投手，江少慶是最合適的人選，期待他後年可以交出恢復身手的表現。

林岳平指出，富邦25人保護名單外還有幾位球員可以考慮，球隊根據各守備位置的需要進行評估，最終還是認為江少慶是最合適的人選，「牛棚投手或野手不是不好，只是跟我們現有的、培養中的，都有一定程度的重疊。」

林岳平表示，從拿到保護名單開始，江少慶的薪資從來不在考慮範圍，能夠獲得先發投手才是最優先目標，江少慶是很有能力的先發投手，不論能力與資歷，對球隊年輕投手都會有很大的幫助，「他也一定很想拿出成績，去證明自己的身價。」

林岳平指出，根據球隊獲得的訊息，江少慶在秋訓投過模擬比賽，用球數來到30球，最快球速有150公里，詢問主治醫師後確認傷勢已經復原，顯示明年有機會正常參加春訓，球隊會在他報到以後，詳細確認他的復健進度，再去規畫明年球季的出賽方式。

林岳平認為，根據初步想法，明年球季希望江少慶至少可以先發10場，出賽時間會視身體狀況去安排，球隊期待他在後年的表現，「胸大肌拉傷比較難處理，需要給他一定的時間，如果明年可以10場，後年就有機會15場甚至20場。」

林岳平表示，原本計畫明年把幾位年輕投手分階段拉上一軍，江少慶的加入能讓他們在調整上獲得更多時間，把還沒準備好就上一軍的狀況降到最低，年輕投手也能從江少慶獲得不一樣的比賽經驗。

