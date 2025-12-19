MLB》昔日「索托碎片」無緣重返洋基！教士強投金恩3年23.6億續留

金恩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，教士強投金恩（Michael King）確定以3年7500萬美元（約新台幣23.6億）續留，其合約允許金恩在2026年與2027年球季後跳出。

30歲的金恩生涯前5個賽季都效力洋基，主要以後援身分出賽，並在2024年季前被交易至教士，成為換取索托（Juan Soto）的包裹之一。來到教士後的金恩被改造成全職先發投手，並在該季繳出亮眼表現，173.2局狂飆201次三振，防禦率2.95，拿下13勝9敗，EAR+139，fWAR值3.9。儘管金恩今年受到傷勢困擾，僅投73.1局、防禦率3.44，ERA+125，fWAR值0.8，但他仍被視為此休季自由市場上最頂級的先發投手之一。

金恩今年季後拒絕1年2202.5萬美元合格報價成為自由球員，休季傳出多支球隊感興趣，其中一支多次被提及有意簽下金恩的，就是他的老東家洋基，不過最終金恩決定續留教士，洋基也只能繼續在自由或交易市場尋找其他補強人選。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）透露，金恩的合約還包含2027年2800萬美元，以及2028年3000萬美元球員選項。

