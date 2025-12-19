PLG》洋基工程網羅在NBA拿過1分的洋將 強化團隊戰力

PLG洋基工程宣布簽下具NBA資歷的洋將喬治金。（洋基工程提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG新球隊洋基工程今天宣布簽下具NBA資歷，曾代表美國參加FIBA世界盃資格賽的前鋒喬治金（George McZavier King Jr.），期許他的外線與籃板能力，能強化球隊火力與禁區防線。

31歲、198公分的喬治金就讀NCAA一級科羅拉多大學期間，三分球命中率達到40.1%，高居隊史第2，他在2018年投入NBA選秀，於第二輪59順位被鳳凰城太陽選中，只是他在NBA舞台僅留下5場例行賽出賽紀錄，合計只拿1分。

請繼續往下閱讀...

喬治金2021-22賽季在NBA G League場均能繳出12.5分、6.7籃板、2.2助攻，三分球命中率38.9％，再來先後打過義大利、波蘭、澳洲、菲律賓、中國等聯賽，憑藉奔放多元的球風和領導力，總能在關鍵時刻穩定軍心。喬治金表示：「感謝洋基工程給我這個機會，我已經迫不及待想去融入團隊，像海綿一樣學習這裡的文化並展現我的能力和經驗，帶領團隊取得好成績。」

總經理錢韋成則表示：「喬治金的到來讓我們的鋒線更具競爭力，搭配現有的陣容，能打出更靈活的組合。不管是身體對抗性或外線能力，加上NBA資歷和旅外經驗，相信他能快速融入團隊，帶領年輕球員一起成長。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法