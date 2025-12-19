NBA》KD高效率飆分無用 火箭花光25分領先在OT敗給西部墊底鵜鶘

杜蘭特。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕最多領先25分的火箭，沒想到第四節被對手打出36：20的攻勢逼至延長，且最後關鍵的追平三分彈還沒進，最終以128：133爆冷敗給西部墊底的鵜鶘，吞下2連敗，也是近4場的第3敗。

火箭排名在西部前段班，儘管近況欠佳，但陣容實力出色，對上西部墊底的鵜鶘，預料應該輕鬆過關，第三節就將比分擴大至25分，看似勝負底定，但決勝節的戰況卻風雲變色。

請繼續往下閱讀...

火箭在第四節的火力大幅熄火，團隊僅繳出39.1％投籃命中率，防守還守不住鵜鶘攻勢，讀秒階段讓貝伊（Saddiq Bey）投進追平球，儘管湯普森（Amen Thompson）隨後又擺進超前分，奧柯吉（Josh Okogie）卻賠上犯規，讓鵜鶘靠著奎恩（Derik Queen）的兩罰將戰線拖至延長賽。

進入最後5分鐘，火箭的攻勢零星，關鍵進球還一直投不進，尤其最後讀秒時謝波德（Reed Sheppard）的兩次追平三分球都落空，讓杜蘭特都搖頭，貝依搶到籃板球，加上兩罰俱中，為鵜鶘搶下3連勝，現場觀眾也都嗨翻。

鵜鶘的貝依拿29分最佳，墨菲（Trey Murphy III）拿27分，瓊斯（Herbert Jones）進帳18分還有8抄截進帳，奎恩拿16分、12籃板，普爾（Jordan Poole）拿15分。

杜蘭特燃燒42分鐘，15投12中拿32分、7籃板，森根（Alperen Sengun）28分、11籃板，湯普森23分，史密斯（Jabari Smith Jr.）12分、12籃板，團隊共6人得分達雙位數，但還是敗給鵜鶘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法