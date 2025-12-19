棒球》國中畢業就加盟巨人軍 林羿豪坦言「好像太早出去了...」

林羿豪。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕34歲的「老皮」林羿豪從職棒退役後，就到新竹市成德中學棒球隊擔任教練，當年在西苑青少棒飆速149公里技驚四座，國中畢業與日職讀賣巨人簽下育成選手合約，只是發展並不順遂，回首來時路，他坦言，「現在想一想，當年好像太早出去了。」

林羿豪旅日8年只在一軍投2場共5局、防禦率12.60，他說，當時日職設立育成選手制度，他在台灣沒有學籍問題，國中畢業可以選擇讀日本高校，跟巨人球團簽約後，就讀日本中央高等學院，一邊讀書一邊打球。

請繼續往下閱讀...

旅日前3年生活，林羿豪表示，每個禮拜一球隊放假，他都要去學校上課，每天晚上還要上家教課，其他時間都在巨人練球，所以旅日前3年幾乎都沒休息，這3年來他只在日職二軍投一場比賽，「球團說我太年輕，還沒發育完全，都在練球。」

15歲就進入職棒世界，林羿豪說，那時候頭腦都還沒發育成熟就出國了，現在想一想好像太早出去了，這有好有壞，「好的是讓自己提早成熟，早一點去看外面的世界，壞的是太早去看外面的世界。」

林羿豪認為，他沒有「高中學生」這段經歷，即使身分還是學生，但必須融入職棒，要跟一群大人打球，想法會不一樣，「在日本我曾被欺負過，一開始可以裝傻，假裝聽不懂日語，其實我聽得懂。」

無論在中職或日職，林羿豪表示，要有自己的一套東西，而那一套東西能讓你成功，但要靠自己去摸索，畢竟職棒很殘酷，沒有獨特的東西，很快就會被淘汰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法